A Fórmula 1 volta as pistas neste fim de semana com o GP da Hungria, no tradicional circuito Hungaroring. A prova é a primeira após a "guerra declarada" entre Max Verstappen e Lewis Hamilton e Red Bull e Mercedes depois do acidente entre os dois na Grã-Bretanha.

Os dias até aqui foram de muita polêmica, os chefes da equipe austríaca Christian Horner chamou o heptacampeão de sujo e o conselheiro Helmut Marko defendeu uma punição mais rígida que os dez segundos que ele recebeu. Toto Wolff, mandatário da escuderia alemã, saiu em defesa do britânico e até hoje aquela corrida pode não ter acabado, pois a FIA marcou uma audiência nesta quinta-feira (29) para nova revisão da batida.

De todo modo, as disputas não ficam apenas entre os protagonistas pelo título mundial deste ano, o meio do pelotão e até as equipes da "rabeira" prometem trazer emoção à Budapeste e você conhecerá agora as atrações dos próximos dias.

*Horários de atividades de pista e dos programas do Motorsport.com você vê mais abaixo

Guerra fria

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton Mercedes W12 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Red Bull e Mercedes protagonizaram boas disputas em algumas corridas antes de 2021, mas este ano a equipe austríaca não só bateu de frente, como também vem superando a rival em muitos momentos. Após o GP da Grã-Bretanha, o clima entre pilotos e chefes esquentou e podemos esperar novos capítulos da guerra de palavras que se estende desde Silverstone. Além de uma batalha acirrada na pista.

Verstappen mordido?

Carro acidentado de Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha

A colisão de Verstappen e Hamilton na Grã-Bretanha não trouxe nada de bom ao holandês. Além de ter perdido a prova e a ampla vantagem que tinha sobre o heptacampeão na liderança do campeonato, ele ainda foi parar no hospital para exames e disse que ainda está "um pouco machucado". No entanto, afirma que sua condição física é boa. Resta ver se ele manterá o alto nível em uma pista onde já fez a pole position em 2019.

Última corrida antes de "prazo" da Mercedes

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1, and George Russell, Mercedes-AMG F1 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Os rumores de Valtteri Bottas x George Russell pela segunda vaga da Mercedes seguem a todo vapor. Recentemente, Wolff comentou que espera tomar a decisão sobre o companheiro de Hamilton durante a pausa de verão. Como o GP da Hungria é o último da primeira metade do ano, é possível que vejamos ambos os pilotos dando tudo o que puderem.

Fim de semana "normal"

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates after winning the sprint race Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Após um evento cheio de novidades em Silverstone, a Fórmula 1 volta a sua programação de sempre. Desta vez, não teremos a corrida sprint, que definiu o pole na Grã-Bretanha, e os três treinos livres voltarão. As atividades começam na sexta-feira, às 6h30 no horário de Brasília.

Fórmula 3 e W Series

Caio Collet na Fórmula 3 2021 Photo by: Dutch Photo Agency

As categorias de base estarão presentes, assim como na Grã-Bretanha. A Fórmula 3 retorna às pistas com dois brasileiros no grid, Caio Collet continua sua jornada na disputa pelo título da temporada e Enzo Fittipaldi vem embalado após conseguir os melhores resultados do ano na Áustria.

Bruna Tomaselli representa o país na W Series. A catarinense já conquistou um quinto lugar no ano e segue sua adaptação no principal campeonato feminino do automobilismo, que tem um duelo acirrado entre Alice Powell e Jamie Chadwick na liderança do campeonato.

Confira a programação do GP da Hungria:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band Fórmula 3 Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 08h50 Bandsports (a confirmar) Corrida 1 Sábado 05h35 Bandsports (a confirmar) Corrida 2 Sábado 12h55 Bandsports (a confirmar) Corrida 3 Domingo 05h45 Bandsports (a confirmar) W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV (a confirmar) Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h F1 2021: O ‘pós-guerra’ na Hungria: tudo sobre o GP em Budapeste com Rico Penteado | TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Como Verstappen se encaixa entre rivais históricos de Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: