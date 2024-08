Mick Schumacher ainda tem chances de competir na F1?

A Audi segue com uma vaga na Fórmula 1 disponível para 2025 após a contratação de Carlos Sainz pela Williams. Agora, é o nome de Mick Schumacher que está sendo relacionado às negociações com a futura equipe alemã.

Na próxima temporada, a Audi ainda defenderá as cores da Sauber, mas já está empenhada para os novos regulamentos de 2026, quando passará a ser completamente da fábrica alemã.

Ao que tudo indica, Mattia Binotto não planeja manter Zhou Guanyu ou Valtteri Bottas como companheiro de equipe de Nico Hulkenberg. Segundo informações do Auto Motor und Sport, a chegada do italiano pode abrir espaço para a volta de Mick.

O filho do lendário Michael Schumacher estaria sendo cada vez mais mencionado em reuniões entre o alto escalão do time. É importante lembrar que o AutoSprint também adiantou que Binotto estaria considerando o nome do brasileiro Gabriel Bortoleto.

A Audi também estava considerando o nome de Esteban Ocon, mas o francês optou por assinar com a Haas para 2025, forçando os alemães a tomarem outro rumo em suas negociações. Ao mesmo tempo, a equipe também anunciou importantes mudanças internas.

Binotto foi nomeado diretor técnico e de negócios, substituindo o ex-chefe da McLaren Andreas Seild, que foi demitido junto a Oliver Hoffmann após rumores de muitas discussões entre os dois.

A Audi também contratou Jonathan Wheatley, ex-diretor esportivo da Red Bull. Ele deve assumir o cargo de chefe da equipe em julho de 2025.

#36 Alpine Endurance Team Alpine A424: Nicolas Lapierre, Mick Schumacher, Matthieu Vaxiviere Fotoğraf: JEP / Motorsport Images

Binotto estava à frente da Ferrari quando Schumacher fez parte da academia italiana. Mick foi promovido à F1 em 2021, quando assinou com a Haas, depois de vencer a Fórmula 2 em 2020.

Entretanto, o alemão perdeu o assento no fim da temporada de 2022, após não alcançar as expectativas da equipe e pelas batidas excessivas. Atualmente, ele atua como piloto reserva da Mercedes e tem um assento na Alpine na WEC, World Endurance Championship.

Segundo o site alemão, Mick é descrito como "opção de risco relativamente baixo" para a Audi e afirma que, caso seja contratado pela Audi, a decisão será apreciada, já que ele receberia uma segunda chance para estar na F1.

A notícia de que Schumacher estaria sendo considerado para a vaga veio após o nome de Alex Palou, atual campeão da Indy, também ser relacionado à equipe. Também é de conhecimento que a Audi estaria rondando Liam Lawson, piloto reserva da Red Bull.

Apesar disso, o contrato de Lawson não permite que ele se afaste dos taurinos até 2025. Porém, uma cláusula em seu contrato permitiria novas negociações caso ele não seja promovido para um assento na RB ou Red Bull.

Helmut Marko, inclusive, já comentou o assunto e afirmou que o destino do neozelandês será definido em setembro, quando seu contrato expira.

