A história da ascensão meteórica de Max Verstappen à Fórmula 1 não poderia ser explicada sem a influência de seu pai, Jos. Já aposentado da categoria após dois pódios em suas mais de cem corridas, o holandês se dedicou a introduzir a filosofia de vencer nos karts.

No entanto, não faz muito tempo, veio à tona uma história em que afirmava que o ex-integrante da Benetton ou da Minardi, entre outras equipes, deixou o pequeno Max Verstappen caído em um posto de gasolina quando era apenas uma criança. Tal ação foi justificada como punição para fins educacionais após seus maus testes ao volante, o que lhe rendeu inúmeras críticas que a qualificaram como abuso.

O holandês e pai do bicampeão mundial explicou o ocorrido, e o próprio Max Verstappen não se incomoda com essa forma rígida de educar: “As pessoas falam que eu fui um péssimo pai e que abusei do meu filho, mas nunca abusei dele. Eu o ensinei, fui duro com ele, esse também era o meu plano para que ele aprendesse a pensar."

“Muita gente não tem ideia do que é preciso para chegar ao topo do esporte”, disse Jos Verstappen no documentário Anatomia de um Campeão, que é dividido em pequenos capítulos e aproxima os fãs da Fórmula 1 da vida do piloto da Red Bull.

Não é a primeira vez que a forma de agir do holandês é questionada, e este ano ele foi criticado por alguns torcedores por não comemorar o segundo lugar do filho porque seu companheiro de equipe, Sergio Pérez, o ultrapassou no GP da Arábia Saudita. Tudo partiu de uma imagem em que apareceu sério, sem olhar para o mexicano, enquanto festejava com os seus mecânicos a vitória no circuito urbano de Jeddah.

