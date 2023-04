Carregar reprodutor de áudio

O início da temporada 2023 da Fórmula 1 tem sido muito positivo para Max Verstappen, pois após somar duas vitórias e um segundo lugar vindo de 15º da grid de partida, é o líder absoluto na classificação de pilotos, à frente do companheiro de equipe Sergio Pérez e de um surpreendente Fernando Alonso com seu Aston Martin.

Porém, no ano passado o início de temporada foi bem mais equilibrado e a Red Bull sabia que a Ferrari estava um passo à frente nas primeiras corridas do ano, aliás, o líder do campeonato naquele momento era Charles Leclerc.

Mas não demorou muito para que esse quadro mudasse, com os austríacos dando um grande passo em termos de desempenho e confiabilidade, enquanto os italianos fizeram o oposto nas duas direções, ajudando o holandês a conquistar o título várias corridas antes.

A Viaplay, serviço de streaming dedicado a séries, filmes e transmissão de eventos esportivos, produziu um documentário sobre a campanha de Verstappen em 2022 na F1, chamado "Max Verstappen - Anatomia de um Campeão", no qual divulgou imagens exclusivas que têm atraído bastante a atenção do público.

Na época do GP da Bélgica, a Red Bull já havia ultrapassado a Ferrari na hierarquia do grid, mas Verstappen havia recebido uma penalidade por trocar o motor e teve que largar da 14ª colocação, embora isso não o impedisse de vencer com relativa facilidade.

No documentário, o holandês bicampeão mundial é visto conferindo a previsão do tempo apenas quatro dias antes da corrida, durante uma viagem para Spa-Francorchamps e, vendo que poderia chover, mandou um recado para seus então maiores rivais, Ferrari.

“Vai chover na sexta e no sábado”, disse o holandês antes de ser questionado por seu companheiro de viagem: “Não é melhor se chover?”, ao qual Max respondeu: “Há mais caos assim, sim. Mas se tivermos tempo seco, é mais provável que a Ferrari estrague sua estratégia”.

