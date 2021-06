Após liderar o segundo treino livre para o GP do Azerbaijão de Fórmula 1, Sergio Pérez acredita que "finalmente entende" o RB16B, carro da Red Bull para 2021, considerando esta a sua "melhor sexta" do ano até aqui.

Pérez assinou com a Red Bull para 2021 após sua saída da Racing Point, e, inicialmente, previa que levaria de quatro a cinco corridas para se acostumar com a velocidade do carro da equipe.

Em Mônaco, ele compensou uma classificação difícil com uma boa corrida, se recuperando para terminar em quarto. Mas o mexicano atingiu um novo momento nesta sexta, ao liderar o TL2 em Baku com a Red Bull, em uma dobradinha com Max Verstappen.

Pérez marcou 01min42s115, o melhor tempo da sexta-feira, completando uma boa sexta para a Red Bull em um dia em que a Mercedes não colocou nenhum carro no top 10.

Falando após o fim do TL2, Pérez disse que a reunião após Mônaco o ajudou a compreender melhor o carro da Red Bull, com a prova vindo em seu progresso nesta sexta.

"Acho que progredimos bem após Mônaco, fizemos uma análise aprofundada. Hoje foi como 'bem, eu finalmente entendo esse carro melhor', como eu preciso pilotar e mais".

"Então, nesse sentido, foi a melhor sexta da temporada, a mais completa em termos de dados, do quão confortável estou com o carro. Definitivamente acho que estou na luta. Com sorte, amanhã darei uma volta boa e limpa, algo muito importante".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen terminou o dia um décimo atrás de Pérez no TL2, e foi ouvido no rádio dizendo que o balanço do carro não parecia tão bom quanto o do TL1.

"O carro no TL1 estava decente, me sentia bem confortável. Mas no TL2 fizemos algumas mudanças pra ver se melhorada, mas acho que demos um passo para trás".

"Durante a noite decidiremos em qual direção seguir. Mas, de qualquer jeito, acho que ainda foi um dia muito bom para a equipe".

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, disse ao Motorsport.com que ficou feliz com a forma que a equipe está apresentando em Baku, citando a força de Pérez em circuitos de rua.

"Estamos muito felizes e o carro parece muito competitivo nas simulações de classificação e corrida", disse.

"Vamos torcer para que a vantagem seja mantida até a corrida. Checo foi competitivo desde a primeira volta. Ele gosta desses circuitos de rua, e provou em Mônaco o quão rápido pode ser".

A Red Bull chegou a Baku liderando ambos os Mundiais (Pilotos e Construtores) pela primeira vez desde 2013, com um ponto a mais que a Mercedes nos Construtores.

Os treinos indicaram que a Mercedes pode estar a caminho de mais um fim de semana complicado, com Marko dizendo que os dados da Red Bull mostram que a rival está perdendo nos setores lentos da pista.

"A simulação de corrida de Hamilton foi rápida, mas pelo que vimos, eles estão perdendo nas curvas de baixa".

"Espero que eles possam resolver isso até amanhã. Eles não têm mais um motor que é um segundo mais rápido nas retas".

