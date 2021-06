Um site fez uma estimativa do valor que os pilotos de Fórmula 1 poderiam ganhar por uma publicação no Instagram; Lewis Hamilton seria quem cobraria mais.

Estrela na pista, mas também nas redes sociais. Hamilton é o piloto do grid atual da categoria mais conhecido do mundo e não apenas em virtude de seus sete títulos ou 100 poles, mas também graças à sua atividade no Instagram.

O piloto da Mercedes, ao contrário de muitos colegas, não usa seu perfil exclusivamente para fazer postagens sobre as corridas, mas principalmente para defender causas e abordar temas relevantes como, por exemplo, o movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam, em português).

O site GamblingDeals.com fez uma estimativa dos lucros que cada publicação dos atuais pilotos do grid poderia gerar se fossem postagens patrocinadas.

Hamilton lidera o ranking com 22.400.000 seguidores e um lucro potencial por post de 81.349 euros (aproximadamente 503.000 reais), Charles Leclerc e Daniel Ricciardo assumem o segundo lugar.

O piloto da Ferrari e o australiano McLaren podem contar com 4.700.000 seguidores e um lucro potencial por publicação de 17.068 euros (aproximadamente 105.000 reais).

O terceiro lugar é ocupado por Max Verstappen, com cerca de 100.000 seguidores a menos que Leclerc e Ricciardo. Graças ao sucesso da série da Netflix Drive to Survive, o holandês ganhou 282.870 seguidores no Instagram nos últimos 30 dias.

Fernando Alonso ocupa a quarta posição na lista com 3.200.000 seguidores e um lucro estimado por publicação de 11.621 euros (71.000 reais), seguido de Lando Norris e Carlos Sainz, com 3.100.000 e 2.700.000 seguidores respectivamente.

Em sétimo lugar está Kimi Raikkonen, que tem 2.300.000 seguidores, enquanto encontramos Mick Schumacher fora do top-10. O piloto da Haas, apesar de seu sobrenome famoso, ocupa o 11º lugar empatado com George Russell e tem 1.700.000 seguidores. O lucro potencial por cada postagem é de 6.176 euros (38.000 reais).

No último lugar está Yuki Tsunoda. O novato japonês da AlphaTauri chamou a atenção dos fãs por suas declarações acaloradas no rádio, mas ainda não conquistou os usuários do Instagram, com apenas 472.000 seguidores.

Sebastian Vettel não aparece na lista O tetracampeão mundial sempre declarou que não quer estar presente nas redes sociais, mas seria curioso saber quantos seguidores ele poderia ter, considerando o carinho que muitos fãs da Ferrari ainda têm por ele depois de sua aventura em Maranello.

Veja a tabela:

Piloto Seguidores no Instagram Valor aproximado que cada piloto ganharia por publicação 1 Lewis Hamilton 22,400,000 £70,112 (503.000 reais) 2 Charles Leclerc 4,700,000 £14,711 (105.000 reais) 2 Daniel Ricciardo 4,700,000 £14,711 (105.000 reais) 3 Max Verstappen 4,600,000 £14,398 (106.000 reais) 4 Fernando Alonso 3,200,000 £10,016 (71.000 reais) 5 Lando Norris 3,100,000 £9,703 (69.000 reais) 6 Carlos Sainz 2,700,000 £8,451 (60.000 reais) 7 Kimi Raikkonen 2,300,000 £7,199 (51.000 reais) 8 Valtteri Bottas 2,100,000 £6,573 (47.000 reais) 9 Sergio Perez 1,900,000 £5,947 (42.000 reais) 10 Pierre Gasly 1,800,000 £5,634 (40.000 reais) F1 2021: RED BULL segue à frente, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs malucos | SEXTA-LIVRE

