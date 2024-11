Yuki Tsunoda prometeu continuar "destruindo" todos os companheiros de equipe que teve em uma tentativa de mostrar à Red Bull que merece uma vaga na Fórmula 1.

Com o futuro de Sergio Pérez na RBR em dúvida para além deste ano, a gigante dos energéticos está avaliando o que fazer com as formações de sua equipe principal e da irmã, RB.

Mas, embora Tsunoda seja a opção mais experiente em sua equipe, as indicações são de que o novato Liam Lawson pode ser o favorito para a promoção depois de mostrar uma velocidade impressionante desde que retornou ao assento, agora em tempo integral, no GP dos EUA.

Tsunoda, que deve fazer sua primeira corrida oficial em um Red Bull no teste pós-temporada de Abu Dhabi, diz que não entende o que mais precisa fazer para mostrar o que pode fazer.

"Eu sempre disse que definitivamente mereço aquele assento", disse ele. "Não posso dizer mais do que isso. A decisão é deles".

Embora Tsunoda tenha se manifestado no início do ano sobre o fato de não lhe ter sido confiado um lugar na Red Bull, ele acha que sua melhor esperança de conseguir uma vaga é simplesmente continuar fazendo o que está fazendo no carro.

"Houve um momento em que comecei a ficar impaciente, provavelmente pouco antes das férias de agosto", disse Yuki. "Mas não posso controlar essa coisa. É apenas parte da vida".

"Só tenho de continuar fazendo o que estou fazendo. Sabe, na verdade, sou eu quem está correndo ainda agora. Sempre que eles enviam seus pilotos para me derrotar, seja quem for, eu continuo destruindo-os. Então é isso que vou fazer".

Yuki Tsunoda, Equipe RB F1 do Visa Cash App Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images

Enquanto Lawson ganhou as manchetes na RB desde o seu retorno à F1, que incluiu pontuar em duas corridas e alguns momentos de disputa intensa na pista com Fernando Alonso e Pérez, os finais de semana recentes do piloto japonÊs foram ofuscados por incidentes - como suas batidas na classificação e na corrida do México.

Mas ele acha que é errado sugerir que ele está lutando contra a pressão, como foi sugerido pelo consultor da Red Bull, Helmut Marko.

"Para ser sincero, é apenas a história normal dessa equipe ou da família Red Bull", disse Tsunoda. "Sim, quero dizer, o México não foi ideal. Mas, ao mesmo tempo, a classificação foi definitivamente ruim para mim e eu definitivamente não me ajudei".

"Mas na corrida, a história foi diferente. Sabe, eu tive uma boa largada e, se eu puder fazer essa escolha, provavelmente estava em 7º depois da curva 1, ou até mesmo em 6º.

"Eles também entendem, esses lados. Mas é uma história comum. É como parte dos esportes menores, a Fórmula 1, especialmente nossa equipe, e é o que é. Eu realmente não penso nisso. Eu realmente não penso mais nisso".

Embora Tsunoda tenha o apoio da Honda, atual parceira de motores da Red Bull, ele sabe que, em última análise, qualquer decisão de promovê-lo não depende da fabricante japonesa.

"Não conheço a relação específica entre a Red Bull e a Honda, mas quero dizer que a Honda tem me ajudado desde que eu era jovem", disse ele.

"Atualmente, a Honda e a Red Bull estão trabalhando juntas. Então, tenho certeza de que eles estão se esforçando, mas é apenas a coisa da Red Bull que, por qualquer motivo, não está funcionando".

"Não sei. Simplesmente parei de pensar nisso. E é uma coisa inútil de se pensar", conclui.