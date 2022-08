F1: Por que atualizações da Haas são mais do que apenas cópia da Ferrari

Carregar reprodutor de áudio

Depois de terminar na parte inferior da classificação dos construtores no ano passado, o progresso que a Haas fez com seu VF-22 significa que ele segue para as férias de verão à frente de Williams, Aston Martin e AlphaTauri na classificação do campeonato da Fórmula 1.

Esta é uma conquista incrível quando consideramos que foi a menos ativa em termos de desenvolvimento. É uma prova do trabalho feito com o design original do carro deste ano, mas também como ele trabalhou para obter o máximo do que tinha à sua disposição.

Das 12 corridas que antecederam o GP da Hungria, apenas cinco delas viram a equipe apresentar alguma atualização. Tudo isso, no entanto, seria considerado menor, especialmente no contexto do que outras equipes produziram e ainda permanecem à deriva em termos de desempenho.

É por isso que houve muita intriga sobre a grande atualização que a equipe trouxe para o Hungaroring, o que gerou muitas acusações de que não era nada mais do que uma ‘Ferrari branca’.

As conclusões que alguns tiraram foi que a Haas simplesmente copiou modelo da Ferrari com sua última atualização, o que não é totalmente preciso, pois se apoiava nas ideias de seu parceiro técnico.

Como disse o chefe da equipe, Gunther Steiner: “Temos o mesmo motor da Ferrari, a mesma caixa de câmbio, a mesma suspensão. Por que copiaríamos alguém? E eles estão ganhando corridas? Então 1 e 1 são 2, não somos estúpidos.”

No entanto, onde a Haas pode ter sido ainda mais perspicaz, especialmente quando comparada com seus rivais mais próximos, é que seu desenvolvimento também não se delineou muito longe de suas origens.

Comparação de sidepod da Haas

Comparando a solução de sidepod que foi usada na primeira metade da temporada e residia no carro de Schumacher na Hungria (esquerda), com a nova solução (centro), podemos ver que há um movimento definitivo em direção à fenda em forma de banheira exibida no Ferrari F1-75 (à direita), mas permanece na mesma linhagem de design.

Enquanto isso, equipes como Aston Martin e Williams mudaram completamente seus conceitos de design, seguindo o exemplo da Red Bull, em vez de refinar e otimizar as soluções com as quais começaram a temporada.

E, embora seja claro ver a inspiração que a Haas tirou da Ferrari na superfície superior do sidepod, isso também levou a algumas mudanças significativas na forma geral da carroceria, à medida que a equipe aprimora como pode extrair mais desempenho desta geração atual de carros.

Comparação de sidepod da Haas

Enquanto os projetistas podem ter usado anteriormente os bargeboards e os defletores do sidepod para ajudar a recalibrar a trajetória do fluxo de ar, eles não têm mais essas ferramentas aerodinâmicas à sua disposição.

Isso é significativo quando consideramos a esteira criada pelos pneus, pois as asas dianteiras também foram simplificadas, reduzindo o quanto elas podem ser usadas como meio de perturbar e alterar a esteira.

À luz disso, a Haas introduziu um projeto de plano de mergulho revisado para o VF-22 no GP da Grã-Bretanha, embora não tenha conseguido correr até este ponto. Isso talvez sugerisse que não oferecia o aumento esperado no desempenho em relação ao design no estilo wishbone sem o novo pacote que o acompanha (seta azul).

Enquanto isso, é claro que a forma do sidepod mudou, com um ombro mais alto resultando em uma mudança na geometria geral da carroceria (destaque em verde).

O que também é notável é como o flanco do sidepod também se alterou, o que não é apenas aparente pela forma da pintura Haas, pois a curvatura é menos abrupta, também é visivelmente mais larga na base (veja a comparação à direita da frente e amarelo realçar).

Não tendo mais as ferramentas aerodinâmicas mencionadas à sua disposição, a Haas está usando uma abordagem mais contundente em 2022, pois é forçada a usar a carroceria como meio de interromper, ajustar e recalibrar a trajetória da esteira do pneu para não prejudicar o desempenho.

As mudanças feitas nos sidepods devem ajudar a empurrar a esteira gerada pelos pneus dianteiros para longe do carro e também melhorar as relações a jusante, não apenas em termos de inwash necessário para melhorar o fluxo na região da garrafa de coque, mas também como o fluxo de ar é empurrado na face do pneu traseiro.

O fluxo para a área da garrafa também vai se beneficiar das mudanças feitas pela equipe na suspensão traseira, com a equipe revisando as carenagens que envolvem os vários componentes.

Outro resultado das retiradas do lado do carroceria que resultou na retirada da barbatana de tubarão da carroceria (seta vermelha).

Cercas de piso da Haas VF-22

Enquanto isso, embora as mudanças no sidepod sejam muito óbvias, também há muita coisa acontecendo com o piso do VF-22, pois a equipe procura obter mais desempenho de uma área do carro onde os designers têm muita liberdade.

A esse respeito, há mudanças nas cercas na frente do piso e na borda, uma área onde todos seus rivais já fizeram alterações para otimizar melhor as condições de fluxo e melhorar a sensibilidade do passeio, enquanto também, sem dúvida, foram feitas alterações no piso inferior também.

