A Fórmula 1 vai para Las Vegas para a segunda edição da corrida de rua na Strip. Entre a possibilidade da coroação de um tetracampeão, instabilidades após demissões na FIA e um esforço para melhorar a etapa, a corrida tem seus cenários e temas importantes.

Veja o que está em jogo na cidades dos cassinos.

Tetracampeonato de Verstappen?

No campeonato de pilotos, Max Verstappen pode conquistar seu quarto título consecutivo. Com 86 pontos em disputa nos três finais de semana de corrida restantes, o piloto da Red Bull tem outro troféu de temporada garantido se vencer a corrida ou, de fato, se terminar à frente do adversário mais próximo, Lando Norris, na corrida.

O holandês pode até se dar ao luxo de terminar logo atrás do piloto da McLaren na maioria dos cenários para conquistar o troféu no sábado à noite.

Verstappen está pronto para se juntar a Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton e Juan Manuel Fangio, que conseguiram ganhar quatro títulos consecutivos antes dele, sendo Alain Prost o único outro tetra a conquistar quatro campeonatos de pilotos em sua carreira.

Verstappen será campeão em Las Vegas se:

Verstappen terminar à frente de Norris

terminar à frente de Norris estiver em segundo ou terceiro lugar e Verstappen terminar logo atrás dele com a volta mais rápida

estiver em segundo ou terceiro lugar e terminar logo atrás dele com a volta mais rápida Norris for o quarto, quinto, sexto, sétimo ou oitavo colocado e Verstappen terminar logo atrás dele

for o quarto, quinto, sexto, sétimo ou oitavo colocado e terminar logo atrás dele Norris é o nono, décimo ou não pontua

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto de: Red Bull Content Pool

A melhor chance da Ferrari de atacar

No campeonato de construtores, a batalha continua, com a Ferrari desfrutando de uma volta por cima depois que suas atualizações no final da temporada corrigiram algumas das falhas do SF-24.

A diferença da McLaren, líder do campeonato, para Ferrari é de 36 pontos, mas a Scuderia superou confortavelmente sua rival na mais recente rodada tripla nas Américas, com uma vitória cada para Charles Leclerc e Carlos Sainz.

Leclerc poderia ter vencido facilmente o evento de Las Vegas no ano passado, e espera-se que as curvas lentas e as longas retas beneficiem mais a Ferrari do que a McLaren e a Red Bull neste fim de semana.

O monegasco advertiu que as melhorias no gerenciamento de pneus da Ferrari este ano podem ter inadvertidamente tirado um ponto forte nas condições frias que provavelmente enfrentou em Nevada, portanto, resta saber se a Scuderia estará tão rápida quanto no ano passado.

Mas com a expectativa de que a McLaren ainda tenha o carro mais consistentemente rápido nas três corridas restantes, a Ferrari precisará de um grande fim de semana em Las Vegas para ter uma chance realista de derrotar os papaias.

A equipe de Maranello não espera ser páreo para a McLaren nas curvas de alta velocidade do circuito de Losail, no Catar, enquanto Abu Dhabi pode ser um caminho sem volta. Portanto, a Ferrari precisa superar a equipe britânica por uma boa margem neste fim de semana para continuar na briga.

Como está bem documentado, as dificuldades de Sergio Pérez fizeram com que a Red Bull caísse para terceiro, 13 pontos atrás da Ferrari. A equipe ainda pode derrotar a Scuderia se o mexicano tiver uma boa recuperação, mas parece que irá permanecer na posição em que está, a menos que seus rivais tenham um deslize como no Brasil.

Lando Norris, McLaren MCL38, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

As consequências da demissão de Wittich da FIA estão por vir

Las Vegas também é o primeiro fim de semana de corrida desde a surpreendente demissão de Niels Wittich do cargo de diretor de provas da F1, faltando três corridas para o final da temporada. Wittich é o último de uma série de saídas de alto escalão na FIA sob o comando do atual presidente Mohammed Ben Sulayem.

O afastamento de Wittich, que o Motorsport.com apurou ter sido devido a um desentendimento com o presidente, pegou muitas pessoas no paddock desprevenidas e deve levar a novos apelos das equipes de F1 para que o órgão dirigente restaure alguma estabilidade em sua liderança.

A FIA ainda não respondeu aos apelos dos pilotos para que Ben Sulayem repense suas ações, com o sindicato dos pilotos, GPDA, tendo escrito uma carta aberta lamentando a abordagem pesada da FIA em questões como palavrões e uso de joias.

Quando o paddock se reunir novamente em Las Vegas, é provável que as discussões sobre os vários pontos críticos que se arrastaram durante a temporada sejam realizadas em público e em particular.

Las Vegas quer confirmar o sucesso

A corrida inaugural do ano passado na Strip foi saudada como um sucesso comercial para a F1, e o traçado de baixa aderência e alta velocidade acabou proporcionando uma corrida intrigante e cheia de ação, vencida por um de seus críticos mais ferozes, Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images

O evento teve um início conturbado quando Sainz destruiu sua Ferrari por causa de uma tampa de bueiro solta, levando a atrasos que fizeram com que os espectadores fossem expulsos para o TL2, que começou às 2h30, horário local.

Os organizadores esperam que o funcionamento operacional seja mais tranquilo desta vez, tendo prometido muito menos transtornos para os residentes locais depois que algumas empresas processaram a F1 e a cidade por causa da perda de renda durante os nove meses de preparação para o evento do ano passado, que fechou as principais vias.

Após críticas generalizadas de que estava atendendo apenas a clientes de alto nível e ao mundo corporativo, o evento disponibilizou 10 mil ingressos adicionais de admissão geral para este ano a preços mais baixos, e a bolha de preços dos hotéis de 2023 também parece ter sido um erro de cálculo pontual.

A cidade e a série agora estão ansiosas para provar que o GP de Las Vegas não é um one hit wonder (banda de só um sucesso) e que pode mostrar todo o seu potencial no que costuma ser um segundo álbum difícil.

