F1: Por que parceria Red Bull-Honda não tinha salvação após 2025

De um início pouco esperançoso em uma era dominada pela Mercedes, a parceria da Red Bull com a Honda impulsionou as duas marcas de volta ao topo da Fórmula 1, com Max Verstappen seguindo os passos de Sebastian Vettel como tetracampeão, acumulando 63 vitórias até o final de 2024.

Mas essa é uma história de sucesso que está chegando ao fim, com a Red Bull assumindo a operação de motores em uma parceria com a Ford no projeto Red Bull Powertrains-Ford, enquanto a Honda une forças com a Aston Martin para os novos regulamentos de unidades de potência de 2026.

Outubro de 2020: A Honda se retira

O início do fim da parceria Red Bull-Honda foi em 2 de outubro de 2020, o dia em que a Honda anunciou oficialmente que deixaria a Fórmula 1 após a temporada de 2021.

A empresa declarou que estava totalmente comprometida com a eletrificação e temia as consequências econômicas da crise global da COVID-19.

"A Honda precisa canalizar seus recursos corporativos para pesquisa e desenvolvimento de futuras unidades de potência e tecnologias de energia", dizia um comunicado na época. Um programa caro de F1 não se encaixava mais nesse quadro.

Foi um choque para muitos no paddock da F1, incluindo a própria Red Bull, que teve que elaborar um plano em meio a opções limitadas. "Acredito muito no destino. Foi durante a COVID que a Honda decidiu se retirar, o que nos deixou com uma escolha", disse Christian Horner, chefe de equipe da RBR.

"Não teríamos um motor da Mercedes e, na Ferrari, não tínhamos certeza de quantos cilindros teríamos! Na Renault, já tínhamos feito isso, voltar novamente não parecia certo. Parecia que isso quase nos forçou a dizer 'ok, vamos tomar uma decisão'".

Uma opção de campo esquerdo era adquirir a propriedade intelectual da Honda e construir a unidade de potência atual até o final do ciclo de regras atual, mas isso se mostrou muito complicado para ambas as partes.

"Depois de explorar essa opção, ela se tornou cada vez mais complexa, porque esse processo não se resume à construção de motores, é muito mais do que isso, com a cadeia de suprimentos e assim por diante", disse Horner.

Um caminho mais realista foi um acordo pago entre a Honda e a Red Bull até o final de 2025. A Honda forneceria suporte técnico, e todos os motores da Red Bull e da Racing Bulls ainda viriam do Japão.

"Anunciamos a interrupção de nossas atividades na Fórmula 1, mas após discussões com a Red Bull, eles queriam que continuássemos com as atividades. É por isso que nos tornamos uma espécie de suporte técnico desde então. Na verdade, ainda operamos tudo na parte da unidade de potência", disse Watanabe, chefe da Honda Racing Corporation, ao Motorsport.com.

Horner acrescentou: "Somos um cliente da Honda. Pagamos pelos motores por meio de uma entidade separada, a Red Bull Powertrains. Tem sido um ótimo relacionamento, e eles continuam a fornecer um excelente serviço pelo qual pagamos, para fornecer motores para os quatro carros".

Novembro de 2022: Honda decide dar uma guinada na F1, mas a Red Bull já seguiu em frente

A Honda começou a pensar duas vezes sobre sua decisão quando os regulamentos de 2026 começaram a se mover na direção que a gigante japonesa estava buscando, apresentando combustíveis sustentáveis e uma porcentagem maior de potência híbrida.

"Do ponto de vista da Honda, os novos regulamentos da F1 para 2026, com o motor de combustão sendo 50% e as partes elétricas sendo 50%, são muito atraentes tanto para a Honda quanto para a Honda Racing", explicou Watanabe. "A direção com o combustível neutro em carbono também é muito boa para nós, então é basicamente por isso que decidimos retornar oficialmente à Fórmula 1".

As primeiras conversas da Honda sobre 2026 ainda eram com a Red Bull, com o consultor Helmut Marko visitando a fabricante no Japão. "Mas quando nos retiramos da Fórmula 1, a Red Bull decidiu estabelecer sua própria empresa de unidades de potência. Por isso, basicamente não havia espaço para trabalharmos juntos", lembra Watanabe dessas reuniões.

Quando a Honda mudou de ideia, a Red Bull já havia investido milhões em seu próprio projeto de trem de força, estabelecendo uma unidade dedicada em seu campus de Milton Keynes.

Não havia mais como voltar atrás, como aponta Verstappen: "Há alguns anos, eles disseram 'vamos parar', então a Red Bull montou sua própria divisão de motores. Infelizmente, quando você já está no processo de construir um motor inteiro, não é mais possível trabalhar em conjunto".

Um detalhe interessante, no entanto, é que a Honda e a Red Bull discutiram uma outra opção para 2026. "Durante nossas conversas regulares, discutimos a opção de a Red Bull fazer o motor de combustão interna e nós fazermos as partes elétricas", revelou Watanabe.

"Mas isso não teria sido nada fácil se eles fizessem apenas o motor de combustão e nós fizéssemos as partes elétricas, então, no final, descobrimos que era impossível colaborar nessas condições".

Teria sido um risco combinar um motor de combustão interna produzido no Reino Unido com peças elétricas do Japão, incluindo a complexidade de trabalhar em dois lados diferentes do mundo.

Outro risco era que nenhum dos lados teria controle total sobre o produto final. Por exemplo, se o motor de combustão falhasse, isso se refletiria indiretamente na Honda, enquanto os engenheiros japoneses não tinham controle sobre ele.

Maio de 2023: Honda fecha acordo com a Aston Martin, enquanto a Red Bull recebe ajuda da Ford

O resultado é que as duas marcas seguirão caminhos diferentes em 2026. A Honda acabou fechando um acordo para trabalhar com a hiperambiciosa equipe da Aston Martin de Lawrence Stroll, embora Watanabe revele que várias equipes demonstraram interesse.

"Na primeira parte do processo, houve apenas conversas entre a Honda e a Red Bull", lembrou. "As conversas com outras equipes começaram depois que nos registramos oficialmente na FIA como fornecedores de unidades de potência para 2026. Isso foi em novembro de 2022".

"Depois, algumas outras equipes entraram em contato conosco, pois estavam interessadas em trabalhar com a Honda. Conversamos com essas partes e tomamos uma decisão".

Perguntado sobre quantas equipes entraram em contato com a Honda, Watanabe respondeu: "Não posso lhe dar o número exato, mas várias equipes. Com algumas delas, tivemos contato apenas uma vez e com outras, nos reunimos várias vezes".

Enquanto isso, a Red Bull Powertrains assinou um acordo de parceria técnica com a Ford, com a contribuição da fabricante descrita como sua experiência em "tecnologia de célula de bateria e motor elétrico, bem como software e análise de controle de unidade de potência", com os motores ainda sendo construídos e desenvolvidos em Milton Keynes.

É uma tarefa imensa, embora Horner acredite que o primeiro programa interno de unidades de potência da Red Bull também ofereça oportunidades.

"Do ponto de vista da proteção do futuro, não queríamos estar em uma situação como a da Honda, em que, de repente, uma mudança na gerência ou na sede da empresa decidisse que a F1 não é mais adequada para eles - e você não teria um motor", disse.

"Com essa rota, temos muito mais controle sobre nosso próprio destino. O investimento que fizemos é de longo prazo, não é um compromisso de curto prazo. Acho que, além da Ferrari, somos a única equipe que tem tudo totalmente integrado para 2026, com a mesma propriedade em um único local. E, para nós, isso é inestimável".

Horner acrescentou: "Não tenho ilusões de que não haverá desafios em 2026. Quero dizer, começar com uma unidade de potência competitiva contra Mercedes, Ferrari e Honda - todos são grandes fabricantes com décadas de experiência".

"Temos três anos de experiência, mas temos uma enorme paixão. Temos ótimas pessoas, temos as instalações, temos ótimos parceiros e temos a atitude que nos serviu tão bem nas 122 vitórias em corridas que obtivemos até agora".

"Seria muito gratificante aumentar esse número com um motor que foi projetado, construído e fabricado aqui em Milton Keynes", conclui.

