Carregar reprodutor de áudio

Os comissários da FIA decidiram que o protesto da Alpine contra a penalidade de Fernando Alonso no GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 é inadmissível, após uma audiência no México nesta quinta-feira.

Mas a Alpine já apresentou um direito de revisão para a decisão dos comissários, o que significa que a saga continuará rolando enquanto tenta recuperar o sétimo lugar do piloto espanhol.

A Haas apresentou um protesto contra o carro de Alonso após a corrida em Austin no domingo, alegando que o veículo não era seguro devido a um retrovisor direito solto e ausente, em seguida, após danos sofridos no acidente com Lance Stroll.

Os comissários concordaram com a avaliação da Haas e deram a Alonso uma penalidade de 30 segundos após a corrida, derrubando-o do sétimo para o 15º lugar.

A Alpine rapidamente emitiu um protesto, com Alonso dizendo na quinta-feira no México que criaria um “enorme problema” para a F1 se considerasse os carros danificados inseguros que forçariam “50, 60, 70%” dos carros a abandonarem.

O protesto da Alpine alegou que Alonso não havia sido informado pelo controle de corrida de que seu carro estava danificado e também argumentou que a Haas havia apresentado seu protesto 24 minutos após o prazo.

Surgiu na audiência que a Haas foi informada pelo presidente dos comissários via controle de corrida que tinha uma hora para apresentar o protesto após a corrida.

Mas a principal queda do protesto da Alpine foi que ela não poderia apresentar algo contra a decisão dos comissários, de acordo com o Código Esportivo Internacional da FIA.

“De acordo com o Código Esportivo Internacional da FIA, não há capacidade ou direito de qualquer parte de ‘protestar’ uma decisão dos comissários nem contra uma convocação para uma audiência”, diz o comunicado dos comissários.

O curso de ação adequado da Alpine teria sido apresentar um recurso ao Tribunal Internacional de Apelação da FIA.

“Para fazer isso, teria que ter notificado a intenção de apelar aos comissários dentro de uma hora da decisão, conforme prescrito no Código Esportivo Internacional da FIA e nas Regras Judiciais e Disciplinares da FIA”, disseram os comissários, que também observaram a decisão da Alpine. O protesto veio em uma hora e oito minutos após a decisão inicial ter sido tomada.

“Como alternativa, se um elemento novo e significativo for descoberto (pela Alpine), ela poderá solicitar aos comissários sob o artigo 14 do Código uma revisão”, acrescentou o comunicado. “Essa opção permanece disponível por 14 dias após o término da Competição.”

A Alpine agora apresentou um direito de revisão contra a decisão inicial que considerou o protesto de Haas admissível, com uma audiência também marcada para quinta-feira à noite no México.

VÍDEO: Dê uma volta virtual no circuito do Autódromo Hermanos Rodríguez, no México

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate: quem poderá parar a Red Bull e Verstappen na Fórmula 1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: