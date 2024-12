A permanência de Sergio Pérez na Red Bull segue sendo uma grande dúvida, com a decisão sendo prevista para esta semana. No entanto, Max Verstappen, companheiro do mexicano na Fórmula 1, simpatiza com as dificuldades do piloto e insistiu que o mesmo "não é um idiota".

A posição de Pérez no time de Milton Keynes está no fio da navalha desde a metade da temporada, apesar do mexicano ter assinado a extensão de seu contrato. Isso se deu porque Sergio não consegue acompanhar o ritmo de Verstappen e deixou escapar uma sequência de oportunidades com classificações ruins e batidas.

O fracasso do mexicano em chegar perto do seu companheiro de equipe campeão mundial deixou a Red Bull atrás da McLaren, nova campeã de construtores, e da Ferrari, segunda colocada na classificação. Embora as negociações devam ocorrer agora que o GP de Abu Dhabi, que encerra a temporada, já passou, Pérez foi pelo menos desafiador ao sugerir que seu contrato para o próximo ano permanece.

Com as sugestões de que esse não é o caso e que Liam Lawson está sendo promovido da RB, com Isack Hadjar saindo da F2 para ser parceiro de Yuki Tsunoda, Pérez ficaria sem uma vaga na F1.

Perguntado se estava esperando um novo companheiro de equipe para o novo período, Verstappen respondeu: "Não sei, isso depende da equipe".

"Sempre trabalhei muito bem com Checo, ele é um cara fantástico, honestamente. É muito raro ter um companheiro de equipe como ele, que sempre foi muito bom e um cara legal também".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posição, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3ª posição, no Parc Ferme Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen defendeu Pérez em várias ocasiões no início de suas lutas com o RB20, com o holandês apontando dificuldades com o carro - problemas que afetariam ambos os pilotos após as férias de verão e deixariam o próprio tetracampeão frustrado.

Afirmando que Pérez sofreu "100%" com o carro este ano, Verstappen acrescentou que "simpatiza" com a situação em que ele se encontra.

"Eu trabalho com ele todo fim de semana, semana sim, semana não, e acho que as pessoas têm sido muito duras com ele", acrescentou.

"É claro que há alguns fins de semana que talvez pudessem ter sido melhores naturalmente, mas às vezes as pessoas têm sido muito duras com ele, porque ele não é um idiota".

"Ele sempre foi considerado um ótimo piloto, e tem sido difícil, mas tem sido difícil para todos na equipe, porque às vezes era muito difícil pilotar".

