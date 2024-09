A RB correrá no GP de Singapura deste fim de semana com uma pintura especial com efeito de jeans, que foi projetada pela patrocinadora da equipe, a marca de moda Hugo, para a corrida noturna da Fórmula 1.

O carro apresenta uma sobreposição de brim azul-claro lavado com pedrarias no bico e nos sidepods, com detalhes de rasgos e barras desgastadas. Isso é contrastado por um envoltório de brim azul mais escuro nas extremidades e no espaço normalmente ocupado pelo branco na pintura normal: no topo do chassi e nos flancos.

Um efeito de costura também foi incorporado ao design para unir as duas cores. O esquema usual de azul metálico e prata permanece em torno do cockpit, do halo e da cobertura do motor.

O logotipo da equipe também é "marcado" em um bordado com efeito de couro no bico e na placa final da asa traseira, enquanto os fãs da pintura da BAR de 1999 verão com satisfação o retorno de um zíper ao design da F1, que aparece na parte superior dos sidepods.

RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool

A 'homenagem' ao denim continuará no design dos móveis da garagem dos boxes da RB, enquanto Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda vão à pista com trajes de corrida especiais durante o fim de semana.

"Ao longo dos anos, temos visto marcas de moda unirem forças com equipes e pilotos de F1, especialmente quando se trata de roupas, mas nunca vimos nenhuma delas dar esse passo de imersão total na pista também", disse Daniel Ricciardo sobre a nova pintura.

"Estamos realmente apostando nossas fichas aqui e abrindo caminho, mostrando que há muito mais a ser feito para as marcas explorarem. Acho que definitivamente vamos abrir os olhos dessas casas de moda e ver mais pinturas inspiradas na moda ganharem vida".

Yuki Tsunoda acrescentou: "A moda é uma das minhas paixões, portanto, ver nossa equipe colaborando de uma forma tão única, além do nosso kit de equipe e nossas roupas HUGO diárias é muito legal, especialmente porque ninguém mais fez isso antes".

RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool RB F1 Team VCARB 01 special livery, Singapore GP Photo by: Red Bull Content Pool

A Hugo, uma marca que forma metade da grande varejista de moda Hugo Boss, juntou-se à equipe RB como parceira no início de 2024, após a reformulação da marca da equipe.

Havia rumores de que a marca alemã estava tentando obter os direitos de patrocínio máster para 2024, já que a equipe anteriormente conhecida como AlphaTauri estava em processo de reformulação. Em vez disso, a Hugo optou por assumir um papel menor como fornecedora de vestuário e roupas de equipe da equipe, enquanto sua marca irmã, a Boss, está presente no carro da Aston Martin.

A Hugo Boss já esteve envolvida na F1 com a McLaren e a Mercedes, antes de sair para se tornar parceira oficial da Fórmula E no final da temporada 2022-23.

