Mesmo quando se está ganhando, ficar parado na Fórmula 1 enquanto as outras equipes desenvolvem seus carros não é uma boa ideia para nenhuma das escuderias. E o mesmo vale para a estrutura interna das equipes. E a Red Bull notou isso assim que viu a dominância escapar de suas mãos.

As exigências das corridas mudaram nos últimos anos e as equipes têm enfrentado grande mudança de pessoal ao longo das temporadas. Desta maneira, seria um verdadeiro erro não traçar novos planos simplesmente porque tudo funcionou daquela mesma maneira no passado.

É neste cenário que a Red Bull se encontra: a saída de Adrian Newey e Jonathan Wheatley promete mexer em todo o esquema organizacional do time e precisará ser revisto. Importante lembrar que os taurinos enfrentam a crescente competitividade em pista contra a Ferrari e McLaren e, inclusive, perderam a liderança na tabela de construtores para a equipe de Woking no último GP.

Buscando maximizar o desempenho nos próximos finais de semana, a Red Bull se comprometeu a fazer mudanças pensando em 2025 e a maneira como chegarão em cada uma das corridas.

Segundo Christian Horner, em entrevista ao Motorsport.com, a mudança foi, principalmente, movida pela saída de Wheatley, que se juntará a Sauber como novo diretor de equipe.

"A mudança de Jonathan para assumir um novo desafio na Audi foi, na verdade, uma grande oportunidade para reorganizar a forma como corremos".

Jonathan Wheatley, chefe de equipe da Red Bull Racing Foto de: Red Bull Content Pool

Os novos traços da equipe giram em torno da divisão das antigas funções que Wheatley tinha na Red Bull. Desta maneira, o engenheiro de corrida de Max Verstappen, Gianpiero Lambiase, assumirá a nova função como chefe de corrida.

Stephen Knowles, ex-engenheiro sênior de estratégia, assumirá a função de chefe de regulamentos esportivos, vaga recém-criada. Ele terá a responsabilidade de atuar como ponto de ligação diretamente com a FIA.

Richard Wolverson, engenheiro sênior de carros, assumirá o cargo de Chefe de Operações de Corrida, com o apoio de Tony Burrows. Além disso, o chefe de operações de frete da Red Bull, Gerrard O'Reilly, assumirá o controle total da logística da equipe.

Muitos dos nomes podem não ser muito conhecidos pelos fãs, mas internamente todos são vistos como figuras-chave para levar a equipe adiante.

"É um passo à frente para todos. É uma manobra de frente muito forte", defendeu Horner.

Pontos fortes de Lambiase

A estrutura da Red Bull na pista segue praticamente a mesma desde a criação da Red Bull em 2005, tendo Wheatley coberto todas as áreas durante anos.

No entanto, a F1 é um ambiente que sofre muitas mudanças rapidamente, aliada a regulamentações cada vez mais restritivas e ao limite de custos, provocou novas demandas e forçou muitas equipes a reavaliar a melhor forma de cobrir as operações de pista.

Este cenário fez com que a Red Bull dividisse as funções que eram aglutinadas por Wheatley, isso porque é necessário ter pessoas que sejam 'mestres' e não apenas especialistas em sua área.

"Acho que a maneira como a equipe de corrida costumava ser era quase um pouco isolada. Eles eram vistos quase como um grupo individual que era alimentada, eles saíam para correr e depois voltavam", disse Horner.

"Mas acho que, da forma como a F1 está evoluindo, ela se torna muito mais integrada ao quadro e aos processos maiores da F1".

Horner acha que, quando se tratava de encontrar a pessoa perfeita para a função de Chefe de Corrida, não havia ninguém melhor do que Lambiase. Isso porque o engenheiro já trabalha com os taurinos desde 2015.

"Ele é um competidor. Eu o avalio muito bem. Ele é pragmático. Ele é direto e tem sido uma parte essencial da nossa equipe desde que entrou como engenheiro de corrida [para Daniil Kvyat originalmente] em 2015".

"Ele fez um excelente trabalho. Ele é a pessoa certa para essa função e continuará sendo o engenheiro do carro de Max em um futuro próximo e, certamente, em 2025".

Christian Horner, chefe de equipe da Red Bull Racing, conversa com o engenheiro de corrida Gianpiero Lambiase Foto de: Red Bull Content Pool

Ao ser perguntado se há algum risco de Lambiase 'perder o foco' de seu trabalho com Verstappen, Horner defendeu que "não" e justificou:

"Acho que não, porque você tem um grupo de pessoas que têm a responsabilidade de fazer seu trabalho. O único trabalho em que Jonathan não teve nenhum envolvimento de outras pessoas foi na interação com o Comitê Consultivo Esportivo (SAC) da FIA, em que ele apenas analisava a agenda comigo antes de uma reunião".

"Por isso, acho que, ao criar uma função específica apenas para lidar com esse elemento [FIA], ele coloca a cobertura certa no lugar".

Os riscos de ficar estático

A mudança para 2025 foi uma decisão tomada após a atual temporada tumultuada para os taurinos. Eles enfrentam dificuldades com o desempenho do RB20 em pista e a falta de vitórias de Verstappen desde o GP da Espanha, em junho.

A saída de Newey e Wheatley afeta o ritmo da equipe, no entanto, Horner prefere não ficar remoendo a situação e olhar para o futuro. O chefe da Red Bull está focado na campanha atual e a batalha pelos dois títulos.

Com a perspectiva de uma campanha extremamente difícil em 2025 e os preparativos para se tornar seu próprio fabricante de motores em 2026, a atenção precisa estar totalmente voltada para o futuro.

"Como uma equipe e uma empresa funcionam: se você é estático, tende a retroceder. Sempre tivemos uma continuidade e uma lealdade incríveis na equipe.

"Externamente, é claro, vai parecer que: caramba, as pessoas estão deixando a equipe. Mas as pessoas vêm e vão".

"Passamos ótimos momentos com Adrian. Ele era uma grande parte da nossa equipe. Mas é preciso estar sempre olhando para frente. É preciso estar sempre evoluindo".

Christian Horner, Adrian Newey, Red Bull Racing Foto de: JEP / Motorsport Images

"E se eu comparar a equipe de hoje com a de 20 anos atrás, apenas em termos de processos, em termos da maneira como operamos e de nossas eficiências, especialmente em uma era orientada por limites de custos, é um mundo de diferença em relação ao que éramos há 10 anos".

"Desenvolvemos grandes talentos internamente, e continuamos a fazê-lo. Portanto, dentro da equipe, há muitos talentos que são muito bons. Dentro da equipe, há realmente muito otimismo em relação ao futuro".

Horner ainda abordou o "enorme desafio" de produzir seus próprios motores para 2026 e como as pessoas de fora não 'entendem' o esforço que é necessário para tal.

"As pessoas subestimam o fato de criar uma empresa iniciante do zero e trazer cerca de 550 pessoas para projetar e produzir um motor. Não é um empreendimento pequeno, mas é tremendamente empolgante".

A luta atual

Embora Horner esteja trabalhando nas bases para ajudar a Red Bull a longo prazo, a equipe ainda tem muitas tarefas inacabadas nesta temporada, já que está na briga pelo título com a McLaren e a Ferrari. Importante lembrar que a equipe de Woking está na liderança do campeonato de construtores.

E, embora ainda não esteja fora de perigo no que diz respeito a ter as respostas que transformarão seu RB20 em um vencedor definitivo, Horner vê alguns sinais de progresso - especialmente com base no ritmo que Sergio Pérez mostrou em Baku.

"Algumas das lições que aprendemos em Monza foram abordadas no Azerbaijão, e algumas das características com as quais tivemos dificuldades foram melhoradas", disse ele.

"Acho que, particularmente com Checo, seu desempenho e a degradação dos pneus foram muito fortes na corrida [de Baku]. Ele foi o primeiro dos três primeiros a ir para os boxes, e seus pneus estavam melhores no final da corrida do que os de Charles [Leclerc]".

Horner lamentou o resultado negativo de Pérez, isso porque o mexicano bateu com Carlos Sainz nas últimas voltas, enquanto disputavam a terceira posição, e precisou abandonar a etapa.

"Foi uma pena que ele não tenha conseguido capitalizar com pelo menos um pódio. Ele estava, no mínimo, em terceiro, provavelmente teria terminado em segundo e poderia ter vencido se não tivesse sido segurado por Lando [Norris], obviamente durante sua volta de saída. Ele também perdeu um pouco de tempo com Alexander Albon".

"Mas acho que agora temos uma direção, e agora é uma questão de extrair o desempenho e colocar esse desempenho no carro. Acho que demos um passo à frente no Azerbaijão. Será interessante ver como isso vai se desenrolar em Singapura neste fim de semana".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Red Bull Content Pool

