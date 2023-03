Carregar reprodutor de áudio

O pódio de Fernando Alonso no GP do Bahrein, que abriu a temporada 2023 da Fórmula 1 no último fim de semana, acabou 'deixando de lado' o fato de que o espanhol foi atingido pelo companheiro canadense Lance Stroll logo no começo da corrida em Sakhir (foto desta matéria).

No fim, a colisão não teve maiores consequências, já que os carros dos dois pilotos não sofreram avarias, ainda que o bicampeão mundial tenha perdido uma posição para a Mercedes. De qualquer forma, Alonso foi capaz de ultrapassá-las para chegar em terceiro na primeira prova do ano.

Stroll, por sua vez, teve boa atuação, mesmo com as dores decorrentes de grave acidente de bicicleta que o fez perder a pré-temporada, e chegou em sexto, à frente da Mercedes do britânico George Russell, garantindo pontos que deram à Aston o segundo posto entre os construtores.

Entretanto, o ex-piloto alemão de F1 Ralf Schumacher, que hoje atua como comentarista da categoria, acha que a dupla de pilotos do time verde pode gerar 'dores de cabeça' para o chefe da equipe britânica de Silverstone, o luxemburguês Mike Krack.

“Não será uma tarefa fácil para ele (Krack)”, afirmou o ex-piloto da Jordan, Williams e Toyota à Sky alemã. “Este é sempre o caso quando a família é proprietária da equipe e um membro da família é um dos pilotos".

"Martin Whitmarsh (CEO do Grupo Aston Martin, famoso na F1 pelo período na McLaren, inclusive na passagem de Alonso em 2007) também não é conhecido por ser uma pessoa alegre. Será o trabalho de Krack levar as pessoas, a equipe e os pilotos com ele”, completou Schumacher.

Drive to Survive: erros e acertos da 5ª temporada da série da F1. Cadê Interlagos e Vettel?

