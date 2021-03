Lewis Hamilton disse que "não é segredo" que as mudanças nas regras do assoalho traseiro para a temporada de Fórmula 1 de 2021 "foram feitas para colocar a Mercedes atrás".

Enquanto as equipes eram obrigadas a manter a grande maioria de seus projetos de carros de 2020 para uso nesta temporada, as mudanças nas regras técnicas da F1 exigiam que uma área em forma de triângulo do piso traseiro tivesse que ser removida.

Isso foi parte de uma tentativa de reduzir os níveis de downforce em até 10% do que os carros estavam produzindo em 2020, o que também incluiu uma redução no tamanho das hastes do difusor traseiro, para diminuir as velocidades e reduzir o risco de falhas nos pneus.

Durante os testes de inverno, a Mercedes teve dificuldades notáveis ​​com a estabilidade traseira, o que sugeriu de que o conceito aerodinâmico de baixo rake que a equipe usa estava perdendo quando se tratava de recuperar o downforce nos pisos traseiros reduzidos em comparação com o conceito de alto rake criado pela Red Bull no início da última década.

Na sexta-feira, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, confirmou que isso estava "definitivamente" ocorrendo, com a situação também impactando a Aston Martin depois que mudou do conceito de carro de alto para baixo rake com sua máquina inspirada no Mercedes W11.

Quando questionado sobre os comentários de Wolff na coletiva de imprensa após a classificação, Hamilton disse: "Não é segredo que as mudanças que fizeram, foram feitas para nos colocar atrás."

O heptacampeão mundial comparou a situação a 2020, onde uma mudança de regra introduzida pouco antes do GP da Itália significava que as equipes não podiam mais alterar os modos de motor de seus carros, e deveriam correr com apenas um para a qualificação e para a corrida.

Hamilton disse: "Obtivemos mudanças no motor no ano passado para fazer a mesma coisa. Mas tudo bem, adoramos desafios e não desprezamos essas coisas, apenas trabalhamos duro para fazer o melhor que podemos. E é isso que faremos."

O companheiro de equipe de Hamilton, Valtteri Bottas, também foi questionado sobre a situação na coletiva de imprensa pós-classificação.

Bottas não quis comentar sobre os méritos de rake baixo vs rake alto quando se trata do impacto das mudanças no piso traseiro de 2021, em vez disso, disse que a Red Bull tem "um pacote realmente forte no geral".

Ele acrescentou: "A unidade de potência, o chassi e a aerodinâmica deles são bons. Eles fizeram um bom trabalho durante o inverno e precisamos fazer um trabalho melhor."

Quando Verstappen deu sua resposta ao assunto, ele sugeriu que os ganhos da Red Bull durante o período sem corridas em comparação a Mercedes foram o resultado de "alguns fatores".

"É [tem sido] nossa filosofia há muito tempo, é claro", disse ele. “Não acho que você possa apontar isso [onde a Red Bull melhorou], acho que houve alguns fatores.”

"Tipo, nós conhecíamos nossa fraqueza desde o ano passado e isso não tem a ver apenas com o rake. Acho que também do lado do motor acho que a Honda trabalhou muito para melhorar e acho que eles fizeram um ótimo trabalho."

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

F1 2021: Verstappen DESTRÓI Mercedes de Hamilton e Bottas na classificação do GP do Bahrein; debate

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.