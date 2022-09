Carregar reprodutor de áudio

Após a surpreendente mudança de Fernando Alonso para a Aston Martin, as coisas não se acalmaram na silly season da Fórmula 1.

A Alpine colocou seus olhos em Pierre Gasly para substituir o bicampeão mundial. No entanto, o francês tem contrato com a AlphaTauri para 2023, que só está disposta a deixa-lo ir se encontrar um substituto que a interesse.

Nessa busca, a Red Bull, companhia proprietária da AlphaTauri, virou suas atenções para Colton Herta. Porém, existe um problema: o norte-americano não tem pontos suficientes para obter uma superlicença, o vencedor de sete corridas na Indy soma 32 dos 40 necessários.

A Red Bull esperava que Herta conseguisse uma superlicença alegando "força maior", mas várias equipes de Fórmula 1 e até o próprio diretor geral do campeonato, Stefano Domenicali, não estavam convencidos dessa opção.

E, embora a FIA ainda esteja estudando as possibilidades, as conversas sobre o assunto se mostram tão difíceis que a própria Red Bull já descartou a opção de ter Herta em 2023, como confirmou o consultor da equipe Helmut Marko ao Motorsport-Total.com, site irmão do Motorsport.com na Alemanha.

“É uma pena que as pessoas não percebam o valor que um piloto americano, especialmente um cara como Colton Herta, teria para o mercado americano em expansão, especialmente com três corridas de F1", disse Marko.

Para Herta, isso também tem implicações. O piloto da Andretti Autosport deveria realizar um teste com a Alpine na semana que vem, acordado com a Red Bull, para convencer a FIA e a F1 da suas qualidades, mas isso foi cancelado agora que a Red Bull perdeu a paciência. O mais provável, por tanto, é que Herta continue na Indy no ano que vem, onde tem um contrato em vigor com a Andretti, que inclusive, melhoraria seu contrato atual.

Curiosamente, a mudança de Gasly para a Alpine não parece estar totalmente fora de questão. Enquanto a Red Bull inicialmente só queria deixar o francês ir se Herta se tornasse seu substituto, agora parece ter encontrado uma alternativa, também fora de seu programa de jovens pilotos.

Uma coisa é certa, embora. Mick Schumacher não está entre os candidatos considerados. "Está sendo avaliada agora quais possibilidades podem existir", diz Marko em referência ao segundo cockpit da AlphaTauri.

No caso de Gasly ficar na AlphaTauri depois de tudo, a equipe de Enstone, no entanto, tem várias opções. O teste na semana que vem, na Hungria, vai acontecer com pelo menos Jack Doohan e Nyck de Vries, no volante do A521 da temporada passada.

Doohan, novato na F2, está causando uma boa impressão neste ano na categoria, mas ainda há dúvidas se o australiano é um candidato sério para 2023. De Vires, por outro lado, se tornou um candidato depois da sua sólida atuação como substituto de última hora de Alex Albon na Williams no GP da Itália.

SER F..., dedicado, estudar muito e mais: RICO PENTEADO dá dicas de como chegar à F1

Podcast #195 - Fantasma de Abu Dhabi assombra Monza: o que mudar na F1? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music