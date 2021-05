A vitória de Max Verstappen no GP de Mônaco, com Lewis Hamilton apenas em sétimo, deixou a disputa pelo título da Fórmula 1 mais aberta do que nunca, com o holandês assumindo a liderança do Mundial. E para a Red Bull, os erros da Mercedes provam que a equipe precisa manter a pressão em cima da rival para manter suas chances pelo título.

Enquanto a Red Bull teve um final de semana onde tudo deu certo, a Mercedes teve momentos mais difíceis. Hamilton ficou preso no tráfego atrás de Pierre Gasly, e uma estratégia ruim de parada visando o undercut fez com que ele perdesse mais duas posições, para Sebastian Vettel e Sergio Pérez.

Já Valtteri Bottas foi forçado a abandonar durante a troca de pneus, quando a equipe não conseguiu remover uma porca da roda dianteira direita.

O consultor da Red Bull, Helmut Marko, reconheceu que os erros cometidos pela Mercedes mostram que a equipe alemã pode sim ser superada, e que sua equipe não pode reduzir a força do ataque.

Refletindo sobre o domingo da Mercedes à Sky Alemanha, Marko disse: "Fiquei surpreso que Hamilton pilotou sem lutar muito contra Gasly. E ainda vimos a parada de Bottas também".

"Isso mostra que, quando a pressão está presente, você pode cometer erros. E isso também significa que precisamos pressioná-los o máximo possível com ambos os carros. E agora temos também uma terceira marca, a Ferrari. Isso é ótimo para os espectadores, mesmo que signifique ainda mais trabalho para nós".

Christian Horner, chefe da Red Bull, disse que era vital para sua equipe entregar um resultado forte em Mônaco, em um final de semana em que a Mercedes não estava em seu melhor momento.

"Era importante corrermos atrás da sorte aqui. A Mercedes teve um raro dia ruim e era importante capitalizar em cima disso. Como equipe, fizemos isso e saímos liderando ambos os campeonatos pela primeira vez na era híbrida. Então, isso é encorajador".

"Mas ninguém vai viver apenas disso. Ainda há um longo caminho pela frente nesse campeonato. Mas estarmos tão próximos assim nesse momento é muito encorajador".

Horner reconheceu que a chave para sua equipe agora era se manter na luta pelo título até o fim da temporada, quando as coisas podem ficar mais intensas".

"Precisamos manter a distância até o fim do campeonato, quando a pressão realmente surge. No momento, estamos em uma situação onde é importante ser confiável, consistente e não deixá-los escapar".

