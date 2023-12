F1: Red Bull teria falhado no crash test frontal do carro de 2024

A Red Bull teria falhado no teste de colisão frontal do RB20, carro da temporada 2024 da Fórmula 1, logo antes da pausa de Natal, após levar a redução do peso do modelo até o limite. A expectativa é que a equipe supere o revés, mas o fechamento das fábricas imposto pela FIA obriga o time de Milton Keynes a fazer uma revisão do cronograma em torno da produção.

De qualquer forma, a notícia não deixa de despertar uma grande curiosidade neste momento de pausa obrigatória da FIA, com o pessoal das equipes sendo proibidos de entrar nas fábricas até o começo de 2024.

Segundo apurado, a Red Bull não passou no teste de colisão frontal com a primeira carenagem do RB20, o carro que deve ser uma grande evolução do extraordinário RB19, que levou Max Verstappen ao tricampeonato mundial de pilotos e ao hexa de construtores para o time, que venceu 21 dos 22 GPs do ano.

Com isso, a Red Bull não obteve o selo de homologação da FIA para o carro antes do natal no teste feito em Cranfield, onde todas as equipes britânicas fazem os testes dinâmicos com seus modelos. Isso deve frear um pouco os planos do time campeão, que teria escolhido 10 de fevereiro para o lançamento do RB20. A data ainda não é oficial, e pode mudar com essa notícia.

A Red Bull, porém, não é alheia a situações do tipo. A equipe tem uma filosofia de buscar os extremos, correndo risco de falhar no crash test, buscando o chassi mais ligeiro possível. Geralmente, basta mais uma camada de carbono para entrar no limite exigido pela FIA, com uma maior absorção de energia em caso de um impacto frontal violento.

Photo by: Uncredited Red Bull RB19, dettaglio del muso: quello della RB20 non avrebbe superato il crash test frontale

Segundo especulações, para ganhar peso, o RB20 possa ter um nariz mais curto ou em forma de concha, já que o carro passou do limite de 798kg, e Adrian Newey mira algo que fique abaixo disso. Obviamente, a equipe já tomou medidas, mas é possível que o fechamento da fábrica repercuta no carro, já que o chassi 2 precisa passar pela homologação para que o trabalho possa seguir.

Tem-se certeza de que a Red Bull está ciente disso, e que já estão em busca das soluções, sendo um incidente que não afetará a temporada 2024, por mais que o calendário tenha ficado mais complicado...

