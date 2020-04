F1: Renault dá licença à maioria dos funcionários e reduz salários

Equipe da Fórmula 1 com fábricas na Inglaterra e na França, a Renault decidiu nesta sexta-feira colocar a grande maioria de seus funcionários de licença para protegê-los do novo coronavírus. O time também reduziu salários em função da crise do Covid-19.

A decisão vem em meio ao contexto de problemas de fluxo de caixa enfrentado pelas equipes da categoria máxima do automobilismo por causa da pandemia. Na sede britânica de Enstone, a licença dos funcionários da Renault vai até o fim de maio.

A fábrica irá operar em esquema de retenção que permite ao empregador ficar com até 80% do salário de um funcionário que esteja em licença, contanto que o valor retido não passe de £ 2.500 mensais, cerca de 15 mil reais.

Entretanto, de acordo com a Renault, todos os funcionários receberão 80% dos salários totais. Segundo a equipe, isso vale para os que estão de licença e os que seguirão trabalhando, inclusive diretores do time francês.

Já na fábrica francesa de Viry-Châtillon, onde é desenvolvido o motor da Renault F1, a liberação será de um menor número de funcionários e irá valer por 12 semanas. A decisão, porém, é provisória.

Chefe de equipe da escuderia amarela na categoria máxima do automobilismo, o dirigente francês Cyril Abiteboul deu mais explicações sobre a importante decisão em meio ao surto do novo coronavírus na Europa.

"As circunstâncias humanas e sanitárias muito difíceis que estamos vivenciando, como a quarentena restritiva na França e na Inglaterra, assim como na maioria dos países que recebem GPs, não nos permitem ainda a medir o impacto no nosso esporte", disse.

"Desta forma, precisamos usar todas medidas ao nosso dispor para passar por este longo período de incertezas e inatividade da melhor forma possível enquanto protegemos toda a equipe que construímos nos últimos quatro anos", completou.

GALERIA: Relembre todos os carros da Renault na história da Fórmula 1

Galeria Lista 1977: Renault RS01 1 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Piloto: Jean-Pierre Jabouille 1978: Renault RS01 2 / 22 Foto de: LAT Images Piloto: Jean-Pierre Jaboullie 1979: Renault RS10 3 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jabouille 1980: Renault RE20 4 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Jean-Pierre Jaboullie 1981: Renault RE30 5 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1982: Renault RE30 6 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Rene Arnoux, Alain Prost 1983: Renault RE40 7 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Eddie Cheever, Alain Prost 1984: Renault RE50 8 / 22 Foto de: Jean-Philippe Legrand Pilotos: Philippe Streiff, Patrick Tambay, Derek Warwick 1985: Renault RE60 9 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Francois Hesnault, Patrick Tambay, Derek Warwick 2002: Renault R202 10 / 22 Foto de: Renault F1 Pilotos: Jenson Button, Jarno Trulli 2003: Renault R23 11 / 22 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli 2004: Renault R24 12 / 22 Foto de: LAT Images Pilotos: Fernando Alonso, Jarno Trulli, Jacques Villeneuve 2005: Renault R25 13 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2006: Renault R26 14 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella 2007: Renault R27 15 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Giancarlo Fisichella, Heikki Kovalainen 2008: Renault R28 16 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet 2009: Renault R29 17 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Fernando Alonso, Nelsinho Piquet e Romain Grosjean 2016: Renault R.S.16 18 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Kevin Magnussen, Jolyon Palmer 2017: Renault R.S.17 19 / 22 Foto de: Sutton Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Jolyon Palmer, Carlos Sainz Jr. 2018: Renault R.S.18 20 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. 2019: Renault R.S.19 21 / 22 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Pilotos: Nico Hülkenberg, Daniel Ricciardo 2020: Renault R.S.20 22 / 22 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Pilotos: Daniel Ricciardo, Esteban Ocon

VÍDEO: Por que a Aston Martin voltará para a Fórmula 1 em 2021

PODCAST: Quem são os maiores comunicadores do automobilismo na TV brasileira?