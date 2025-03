Após 53 dias desde sua primeira aparição na sede da Ferrari, Lewis Hamilton disputa neste fim de semana sua primeira corrida na Fórmula 1 como piloto da equipe italiana. E, agora, fazendo o balanço desse primeiro período, o heptacampeão deu suas impressões a respeito do novo companheiro, Charles Leclerc, ou, como ele próprio o descreve, "Mister Ferrari".

Neste período de quase dois meses, Hamilton fez algumas visitas à fábrica de Maranello, além de alguns dias de testes em Fiorano, Barcelona e a pré-temporada do Bahrein.

Nesse novo cenário vermelho, Hamilton teve que se adaptar a um ambiente e a uma cultura completamente diferentes dos que conhecia na Mercedes, como todos os pilotos que mudaram de equipe durante o inverno. Além de um novo carro, um novo motor e novos engenheiros, o heptacampeão mundial também se viu com um novo companheiro de equipe.

Na primeira coletiva de imprensa da temporada 2025, na Austrália, Hamilton foi questionado sobre Charles Leclerc e suas impressões sobre o monegasco: "O que mais me surpreendeu em Charles? Bem, eu teria que dizer sua ética de trabalho. Foi muito bom".

"Eu não sabia disso antes, porque você não sabe o que acontece nos bastidores. Naturalmente, acho que todos os pilotos trabalham muito, mas cada um tem um método diferente para atingir o desempenho máximo. E é muito interessante ver que o método dele não é muito diferente do meu".

"Você só vê um garoto trabalhando duro e se dedicando. Obviamente, ele está na equipe há muito tempo. Esta é sua segunda equipe, depois de um período muito curto na primeira. Ele teve uma experiência incrível na Ferrari. Ele é um pouco como o 'Mister Ferrari' e é muito legal trabalhar com ele este ano".

De fato, Charles 'o Predestinado' Leclerc vem emocionando os corações dos tifosi desde sua chegada à Scuderia em 2019, após seu período de um ano na Sauber. Ele tem sido o rosto da Ferrari durante todos esses anos, tanto que seria difícil vê-lo vestindo outra cor que não o vermelho algum dia em sua carreira - embora o mesmo tenha sido dito de Hamilton na cor prata há pouco tempo.

De qualquer forma, as habilidades de Leclerc não precisam mais ser provadas, como concordam seus ex-companheiros de equipe, incluindo Carlos Sainz, que dividiu a garagem do monegasco há apenas alguns meses: "Ninguém precisa falar sobre seu talento e velocidade, todos sabem disso. Ele está fazendo um trabalho incrível e faz parte do crescimento recente da Ferrari ".

"Com isso, a Ferrari tem um grande embaixador", disse o espanhol na coletiva após Hamilton. "E isso é bom para ele também. Ele progrediu como piloto, mas também como homem, por estar aqui há todos esses anos, e agora está provavelmente no momento mais ideal de sua carreira. Ele está maduro, confortável e provavelmente pronto para vencer."

A chegada de Hamilton à Ferrari levantou uma série de questões, principalmente sobre a hierarquia entre os companheiros de equipe. Charles Leclerc foi rápido em descartar essas dúvidas: seja você um heptacampeão mundial ou um menino de ouro, ninguém assumiria o controle da equipe.

"Não há espaço para um piloto em particular na Ferrari", disse ele em Melbourne. "O que quero dizer com isso é que a Scuderia é maior do que qualquer piloto, e acho que esse sempre foi o caso na Ferrari. É isso que a torna tão especial. Há apoio para a equipe, não para um piloto especificamente".

"É claro que Lewis chegou e ele é uma lenda da F1. Portanto, há mais atenção sobre ele do que sobre mim no momento. Mas... para mim está tudo bem. Entendo perfeitamente, é normal que seja assim, não me importo com isso, mas não acho que haja uma competição para ver quem é o piloto da Ferrari, e nunca haverá".

