O chefe da Williams na Fórmula 1, James Vowles, esclareceu os recentes rumores que afirmam que Carlos Sainz estaria correndo com um chassi defasado e reparado de 2024.

O piloto espanhol entrou para a Williams em 2025, depois de ser substituído pelo heptacampeão Lewis Hamilton, que foi para a Ferrari. Após sua passagem de quatro anos pela equipe de Maranello, as expectativas eram altas para sua estreia na Williams, mas qualquer piloto precisa de tempo para se adaptar a uma nova equipe e Sainz está atualmente nessa fase.

Ao abordar os rumores em um vídeo recente da Williams, Vowles explicou:

"Alex e Carlos estão usando exatamente o mesmo equipamento - o mesmo chassi, as mesmas asas dianteiras, as mesmas caixas de câmbio. Tudo tem a mesma especificação e o mesmo padrão."

"Mais especificamente, a pergunta foi: 'se estávamos usando um chassi de 2024 com Carlos', então vou falar mais sobre isso. Os dois pilotos estão usando uma evolução do chassi do ano passado, portanto, ele evoluiu exatamente da mesma forma, mas sempre tivemos a intenção de passar por essa sequência de regulamentos [durante] o último ano dessa era, para garantir que estamos efetivamente evoluindo nosso chassi em vez de reprojetá-lo do zero."

"E isso é muito importante porque nos permite apostar tudo em 2026 e além. E não se trata de uma questão financeira; é um recurso de tempo. Estamos todos com dificuldades com o teto de gastos, mas isso nos permite re-otimizar e garantir que estamos obtendo tudo o que podemos para 2026 e sabíamos que havia um grande potencial no chassi."

O chefe da equipe Williams continuou:

"Como resultado disso, você pode ver que subimos na classificação e acho que o pacote que temos no momento tem mais desempenho."

"Eu também acrescentaria que acho que várias equipes do grid fizeram algo muito parecido com o que fizemos, não todas, mas a maioria teria feito. Portanto, respondendo à pergunta muito especificamente, os dois pilotos estão usando exatamente a mesma coisa, ou seja, a evolução do chassi 2024."

Sainz conquistou seu primeiro ponto na China após a desclassificação de Lewis Hamilton, Charles Leclerc e Pierre Gasly, o que o levou a terminar em 10º lugar. Isso aconteceu depois que ele abandonou o GP da Austrália, que abriu a temporada. Seu novo companheiro de equipe, Alex Albon, já acumulou 16 pontos.

