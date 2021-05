Carlos Sainz acredita que a Ferrari está “muito perto” de ser uma ameaça para a Mercedes e Red Bull no GP de Mônaco da Fórmula 1 depois de impressionar durante os treinos nesta quinta-feira (20).

Sainz terminou em segundo no TL1 e TL2 em Mônaco, ficando atrás do companheiro de equipe Charles Leclerc por um décimo de segundo na sessão da tarde.

Essa foi a primeira dobradinha da Ferrari em uma sessão na F1 desde o segundo treino para o GP do Brasil de 2019, atuando como o mais recente marco na recuperação da Scuderia de sua temporada difícil de 2020.

O desempenho do time de Maranello em Mônaco surpreendeu Lewis Hamilton e Max Verstappen, mas ambos os pilotos sentiram que Sainz e Leclerc seriam uma ameaça real na frente do pelotão neste fim de semana.

No entanto, o espanhol quer esperar até que a ação na pista recomece no sábado antes de realmente avaliar como a equipe se sairá contra a Mercedes e Red Bull.

“Definitivamente, parecemos muito próximos de ser uma ameaça genuína”, disse Sainz.

“Acho que temos que esperar até o TL3, porque as coisas mudam muito de quinta para sábado aqui."

“Há alguns pilotos que recuam um pouco na quinta-feira, só porque querem ir com calma, e de repente, no sábado, como Lewis sempre faz, é super rápido."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Vamos ver. É bom ver que pelo menos estamos mais perto da frente."

“É encorajador para a equipe e há alguns sinais positivos de que o carro nas curvas não é tão ruim assim.”

Sainz marcou pontos em cada uma de suas cinco largadas na corrida em Mônaco e registrando um melhor resultado em sexto em 2017 e 2019.

O espanhol revelou que teve que ajustar seu estilo de condução no início dos treinos, achando o SF21 muito diferente nas ruas de Mônaco em comparação com a sua última equipe McLaren.

“Eu estava acostumado com um carro diferente por aqui, da última vez que estive em Mônaco, com um equilíbrio muito diferente”, explicou.

“Agora o equilíbrio que a Ferrari tenta perseguir aqui é bem diferente, tive que me readaptar, recuperar as minhas referências, mudar um pouco o estilo de condução e aumentar a confiança aos poucos", concluiu.

