Sebastian Vettel explicou sua luta com os olhos lacrimejando durante os treinos de Fórmula 1 em Mônaco na quinta-feira (20), dizendo que parecia estar "sangrando".

Vettel relatou pelo rádio da equipe durante a segunda sessão de treinos para o GP de Mônaco que parecia "que meu olho está sangrando". Depois do comentário, o piloto da Aston Martin foi instruído a fazer uma parada, apesar de optar por continuar correndo.

"Está tudo bem, eu vou continuar", disse Vettel. "Ou eu estou super emocional ou há algo preso no meu olho!".

Falando após a sessão, Vettel explicou que o problema tinha piorado progressivamente ao longo do TL2, e revelou que sua equipe tinha feito para ele um tapa-olho.

"Eu nunca tive meu olho sangrando, mas parecia um pouco", disse.

"Não sei o que estava acontecendo. Na primeira sessão, algo entrou no meu olho e piorou na segunda."

"Então a equipe foi muito boa e eles me fizeram este [tapa-olho]. Então acho que vou ficar com isso e vai me manter seguro pelo resto do fim de semana."

Questionado sobre como era guiar em Mônaco com apenas um olho, Vettel brincou: "Eu não recomendo! Não é tão divertido quanto com dois."

Vettel terminou a sessão em 10º, dois décimos de segundo à frente de Lance Stroll.

O tetracampeão mundial ainda busca seus primeiros pontos desde que saiu da Ferrari para a Aston Martin em 2021, mas ficou satisfeito com o desempenho desta quinta-feira.

"Fiquei muito feliz esta manhã, entramos no ritmo rapidamente", disse Vettel.

“À tarde, perdi um pouco de vista. Mas no geral está tudo bem. Vai ser apertado, é sempre apertado aqui e obviamente está apertado no meio do pelotão."

"Tentamos algumas coisas. Mônaco [como] de costume, você sempre tem um pouco de paradas e idas, nem sempre dando voltas para todos. Será importante no sábado à tarde colocar tudo naquela única volta", concluiu.

