A Sauber, que está prestes a se tornar Audi a partir da temporada 2026 da Fórmula 1, anunciou a contratação do experiente engenheiro Stefano Sordo para o recém-criado cargo de diretor de performance, visando reforçar a equipe técnica do time suíço.

A equipe de Hinwil fez uma série de contratações de alto nível nos últimos 18 meses, enquanto se prepara para se tornar a equipe oficial da Audi em 2026, incluindo a adição da dupla Andreas Seidl, ex-McLaren, como CEO e James Key como diretor técnico.

Depois de um início difícil de temporada na F1, a Sauber reforçou sua equipe com a chegada de Sordo, em uma função que fará com que o italiano responda diretamente a Key, e segue o exemplo das rivais na criação de estruturas de gerenciamento multifacetadas.

"A chegada de Stefano é um passo importante no desenvolvimento da estrutura de nosso departamento técnico", disse Seidl. "Stefano sabe o que uma equipe vencedora precisa, trazendo uma grande experiência e, com a variedade de funções que desempenhou no passado, ele está perfeitamente posicionado para analisar os pontos fortes e fracos de nossas operações técnicas e resolver o que for necessário".

"Temos uma equipe técnica forte em Hinwil, e a contratação de Stefano nos ajudará a aproveitar essas habilidades e transformá-las em desempenho enquanto continuamos neste momento crucial para nossa equipe, com a preparação para a estreia da Audi".

Sordo tem mais de duas décadas de experiência no automobilismo, tendo trabalhado em funções que vão de engenheiro de corrida a chefe de aerodinâmica e desempenho. Ele fez parte da equipe vencedora da Red Bull entre 2010 e 2013 e também teve um período como diretor de desempenho de veículos na McLaren.

Valtteri Bottas, equipe de F1 da Stake, chutando o Sauber C44 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Seu trabalho mais recente foi como diretor técnico da equipe Rahal Letterman Lanigan Racing, que compete na IndyCar e na IMSA.

"Estou muito satisfeito por me juntar à equipe e assumir uma função que terá um impacto direto na liberação do desempenho que já temos em nossa empresa e ajudá-la a alcançar novos patamares", disse Sordo. "A equipe está em um momento crucial de sua história, com o início da aventura da Audi logo ali na esquina, e estou ansioso para enfrentar o desafio que temos pela frente".

"Estou animado com o que o futuro nos reserva: as metas que a equipe estabeleceu para si mesma são ambiciosas, mas vejo muita confiança em todos dentro desta organização".

Key acrescentou: "À medida que nossos departamentos técnicos continuam a crescer em direção à nossa nova organização e ambições futuras, tenho o prazer de dar as boas-vindas a Stefano à equipe como diretor de performance".

"Stefano é uma adição importante à nossa equipe, que moldará nosso entendimento e prioridades para a direção de desempenho dos novos carros e o desenvolvimento durante a temporada, trabalhando em estreita colaboração comigo e com nossos grupos de desempenho de veículos, aerodinâmica e engenharia de pista".

"Stefano traz uma grande experiência para a equipe, combinada com sua abordagem focada e obstinada, e é um jogador de equipe forte e influente. Dou as boas-vindas a Stefano à equipe e estou ansioso para trabalhar com ele em prol de nossos objetivos".

