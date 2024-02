Mick Schumacher não testará um carro de F1 da Alpine em 2024

Como a Alpine já indicou no início do mês as discussões sobre o futuro de Esteban Ocon e Pierre Gasly já começaram. No entanto, a questão dos pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1 - os dois pilotos estão atualmente no final de seus contratos - não é considerada uma prioridade neste momento.

O mercado de transferências foi abalado em 1º de fevereiro com o anúncio da transferência de Lewis Hamilton para a Ferrari dentro de um ano, e as linhas agora podem mudar consideravelmente. No entanto, a equipe francesa está se concentrando em seu início de temporada, com um monoposto anunciado como estando em uma posição delicada em termos de desempenho durante os testes do Bahrein, mas com a esperança de que ele tenha muito espaço para desenvolvimento.

Sobre a questão dos pilotos, o chefe da equipe, Bruno Famin, está sereno. "Não há pressão com relação aos pilotos. Temos muitas opções", diz ele. Quando perguntado sobre possíveis candidatos no caso da saída de um dos dois atuais titulares, e mais especificamente sobre o perfil de Mick Schumacher, ele não quer descartar nada.

"Mick Schumacher já é um piloto da Alpine [no WEC] e, no momento, estamos muito felizes com Esteban e Pierre", insiste ele. "Depois disso, ninguém sabe quando a 'silly season' realmente começará. Houve algo muito forte há algumas semanas, mas nada aconteceu depois disso. Acho que a próxima etapa será quando realmente entraremos na 'silly season'. Teremos que estar prontos para isso e estamos preparando todas as possibilidades, mas, mais uma vez, estamos felizes por ter Esteban e Pierre."

O fato de Mick Schumacher agora ter um pé na Alpine, com quem disputará a temporada do Hypercar, certamente oferece um vínculo, mas não torna tudo possível. O piloto alemão continua sob contrato com a Mercedes na Fórmula 1, ocupando a posição de piloto reserva da equipe sediada em Brackley, enquanto a Alpine também tem perfis juniores internamente.

Questionado sobre a possibilidade de Mick Schumacher pilotar um carro de F1 da Alpine em 2024, Bruno Famin é categórico: "Não, não podemos. Não podemos porque temos um contrato com a Mercedes. Não podemos porque temos um piloto reserva, Jack Doohan, e Mick é um piloto reserva na Mercedes. O contrato que temos com Mick é exclusivamente para corridas de resistência.

