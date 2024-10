Christian Horner surpreendeu ao revelar durante o fim de semana de Singapura que a Red Bull está bem atenta em George Russell e seu desempenho em pista. O chefe dos taurinos já deixou claro que está de olho no mercado, visando as possíveis mudanças para 2026 na Fórmula 1.

O contrato de Russell com a Mercedes termina no final de 2025 e Horner já deixou claro que quer ver o britânico em sua equipe em 2026.

Em entrevista ao Motorsport Total, site irmão do Motorsport.com na Alemanha, Helmut Marko comentou o assunto e revelou que já notou o talento de Russell na pista, mas, no momento, ainda não certeza se o piloto pensa em deixar a Mercedes.

"George Russell é tão rápido quanto [Lewis] Hamilton nos treinos classificatórios, talvez até mais rápido".

"Mas Russell pertence à Mercedes no momento. Estamos concentrados em nossos juniores".

A colocação de Marko se refere ao momento atual que a Red Bull e RB vivem, isso porque eles estão focados em dar oportunidades para Liam Lawson, que assume o assento de Daniel Ricciardo a partir do GP dos Estados Unidos.

Para Marko, essa foi uma escolha lógica, considerando o desempenho dos novatos da F1 - Oliver Bearman e Franco Colapinto - nesta temporada.

"Podemos ver com Colapinto, por exemplo, que ele é bastante inexperiente e não teve muito sucesso nas categorias juniores - embora seja preciso dizer que ele não correu com as melhores equipes - mas podemos ver como seu desempenho é bom agora".

"Vamos ver o que nossos juniores e Yuki Tsunoda podem fazer agora. Porque até ele [Tsunoda] pode ser visto como um júnior. Mas como ele se compara a Lawson?".

Apesar da colocação de Marko, é improvável que Colapinto estará no grid em 2025, isso porque a Williams já tem os dois nomes confirmados para a próxima temporada: Alexander Albon e Carlos Sainz. Há apenas uma vaga na Sauber, futura Audi, mas que já tem os nomes de Valtteri Bottas e Gabriel Bortoleto na disputa.

Houve a sugestão de que a Red Bull poderia ter interesse no argentino e tentar ajudar a colocá-lo na Sauber, oferecendo patrocínio. No entanto, de acordo com Marko, essa sugestão não faz nenhum sentido.

"Por que deveríamos dar a ele um adesivo [de patrocinador] e abrigá-lo na Sauber?", questiona o austríaco.

Apesar disso, o conselheiro dos taurinos acredita que Colapinto logo terá uma oportunidade de estar integralmente no grid da F1.

"Ele ainda tem um contrato de vários anos com a Williams e é definitivamente alguém para o futuro. O que ele mostrou em Baku e Singapura foi muito, muito bom".

"Mas esse é um exemplo. Você também pode citar Bearman ao falar sobre pilotos de Fórmula 2 que têm potencial para chegar à F1. Como uma equipe de ponta, não se pode agora - ao contrário de três anos atrás - deixar tudo para pilotos que já têm três ou quatro anos de experiência".

E Vettel?

No início deste ano, também se falou brevemente que Sebastian Vettel seria uma opção para voltar à Red Bull e assumir o posto ao lado de Max Verstappen, caso Sergio Pérez continuasse com o baixo desempenho.

O tetracampeão mundial deixou a categoria principal do automobilismo após 2022 e decidiu se aposentar completamente das corridas. Na conversa, Marko imediatamente afastou a possibilidade, apesar de revelar ter tido conversas com o ex-piloto.

"Mas não se tratava de atividades na F1 conosco", ressalta Marko.

"Também não temos contato há três meses, porque ele está viajando em uma van da Volkswagen e está em lugares onde não tem conexão telefônica. Também acho que ele está fora do esporte há muito tempo e há pilotos mais jovens e rápidos vindo atrás dele".

