A Red Bull deve dar uma chance para Yuki Tsunoda fazer testes em seu carro de Fórmula 1, no entanto, o próprio piloto admite que ficou surpreso com a demora que o time levou para tomar a decisão e acredita que elementos de "bastidores" foram responsáveis por isso.

Conforme revelado pelo Motorsport.com no início desta semana, Tsunoda está sendo preparado para sua primeira experiência em um carro da equipe taurina após o final da temporada em Abu Dhabi.

Os detalhes ainda não foram finalizados - e Tsunoda admite que o plano ainda pode fracassar - mas ele expressou sua satisfação por, pelo menos, ter a chance e ser cogitado.

"Acho que isso vai acontecer, talvez", disse ele antes do GP do México. "Mas com a Red Bull Racing, você nunca sabe até o dia".

Apesar de ter corrido pela equipe irmã da Red Bull sob a identidade AlphaTauri/RB desde 2021, o japonês só conseguiu dirigir um carro da equipe mãe em corridas de demonstração.

Perguntado se estava surpreso por ter levado tanto tempo para chegar a esse ponto, Tsunoda disse: "Se você perguntasse isso no segundo ou terceiro ano, eu ficaria muito surpreso, mas cabe a mim me acostumar com isso".

"Eu meio que me acostumei com a dificuldade de conseguir até mesmo um único dia de testes quando estou superando o desempenho da maioria dos companheiros de equipe nos anos anteriores".

"Mas, sim, provavelmente há coisas que eu realmente não sabia [sobre], algo acontecendo em segundo plano que eu não sabia. E, com certeza, ao mesmo tempo, há provavelmente a opinião de que eu não sou capaz de melhorar tanto quanto eles queriam nesse nível, especialmente no que diz respeito às comunicações por rádio".

Embora Tsunoda esperasse ter sua oportunidade na Red Bull antes, ele acha que mesmo um único dia de corrida lhe dará a chance de demonstrar o que realmente pode fazer.

"É uma oportunidade muito boa", disse ele. "Pelo menos, finalmente posso mostrar um pouco da minha pilotagem e eles podem ver como estou competindo".

"Acho que isso é muito importante. Então, pelo menos, me sinto muito bem. Finalmente, eles estão me dando uma oportunidade".

No entanto, o piloto volta a reafirmar que ainda não tem certeza sobre os pensamentos de Helmut Marko e Christian Horner e que, apesar das declarações, nada foi resolvido ou acordado de fato.

"Não sei se isso ainda acontece ou não, mas há algo que ouvi diretamente deles. Então, sim, eu tento maximizar minha oportunidade".

Tsunoda também agradeceu à Honda, que apoiou sua carreira e desempenhou um papel fundamental para pressionar a Red Bull a lhe dar uma chance na F1.

"Definitivamente, a Honda me ajudou a fazer esse teste", acrescentou. "Estou muito grato a eles.

"Obviamente, eu estava me esforçando desde a primeira corrida, mesmo no ano passado. Mas, sim, consegui mostrar os resultados de que [dei] um passo a mais em comparação com o ano passado e também houve um impulso para a Red Bull".

