Lewis Hamilton teve um fim de semana bem complicado no GP dos Estados Unidos, tendo rodado ainda na primeira volta após receber atualizações para as últimas fases da Fórmula 1. Apesar disso, o heptacampeão escolheu manter a nova configuração para o México.

Suspeitava-se que o incidente de Hamilton teria sido provocado por problemas de equilíbrio causados pela nova configuração do carro. A opinião era apoiada pela rodada de George Russell na classificação, na mesma curva.

Como o acidente de Russell danificou suas próprias peças, as mesmas precisaram serem levadas para a fábrica na Inglaterra para reparos e devem estar de volta no Brasil. Por esse motivo, a Mercedes teve que escolher qual dois seus dois pilotos ficariam com as atualizações.

A equipe concordou que Hamilton ficaria com as peças mais recentes, enquanto Russell usaria a especificação anterior, o que deve fornecer dados valiosos sobre se a atualização está ou não funcionando como esperado.

Depois de analisar mais de perto as informações, Hamilton acha que as dificuldades de Austin provavelmente foram resultado do fato de a pista estar tão irregular, e não de uma falha nas atualizações.

"Podemos ver nos dados que temos três rodas, ou seja, a roda esquerda começa a se mover", disse Hamilton. "Basicamente, o carro está se levantando".

"Podemos ver na traseira que a altura direita está oscilando muito, com uma diferença de 12 a 15 mm na entrada da curva. E você pode ver um vento de cauda de 40 quilômetros [por hora]".

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, se retira da corrida na brita após um giro Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

"Então, você pode imaginar que há uma pequena janela em que o downforce é perfeito, mas depois fica muito alto. Então você cai do pico, então acho que foi uma combinação de todas essas coisas".

"Se você assistir ao vídeo, verá que o carro está balançando, a roda esquerda começa a balançar e, então, acho que perdemos a carga e acho que o assoalho talvez esteja um pouco mais sensível do que o assoalho anterior".

"Mas eu o mantive neste fim de semana, porque é um circuito muito menos saltitante, e isso é bom porque precisamos obter mais dados sobre ele".

Russell concordou com a opinião de Hamilton de que ter pacotes divididos entre as duas Mercedes deve ajudar a acelerar o aprendizado da equipe com seu pacote de atualização mais recente.

Sua suspeita é de que Austin foi muito mais uma questão de a equipe ter sido ousada demais com sua configuração, em vez de ser uma falha das novas peças.

"Depois de alguns dias para analisar tudo o que aconteceu em Austin, acho que é justo dizer que estávamos navegando um pouco perto demais do vento com a configuração do nosso carro", disse ele.

"Estávamos fazendo uma configuração muito agressiva, muito próxima do chão, e isso claramente prejudicou Lewis e eu durante o sábado e o domingo. Mas quando conseguimos dar a volta por cima, mostramos sinais reais de um bom desempenho".

"Acho que este fim de semana no México será uma boa oportunidade para ver como estão os dois carros. Obviamente, só temos uma atualização neste fim de semana e, como fui eu quem a danificou na semana passada, Lewis teve a opção de escolher e optou por usar a nova".

Fator Antonelli

Andrea Kimi Antonelli, equipe Mercedes-AMG F1 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Hamilton está fora do treino de abertura para o México, com o piloto novato Andrea Kimi Antonelli tendo outra corrida pela equipe antes de sua estreia no lugar do heptacampeão, que vai para a Ferrari no ano que vem.

Mas, depois que a estreia do italiano no TL1 na Itália terminou com um acidente contra as barreiras após 10 minutos a bordo do carro de Russell, Hamilton disse que aconselhou o jovem de 18 anos a não sentir a necessidade de impressionar tão cedo desta vez.

Perguntado se ele tinha alguma preocupação em entregar seu carro atualizado para Antonelli, Hamilton disse: "Pessoalmente, não sinto isso. Mais uma vez, quando chegamos a Monza, não abordamos a questão dessa forma".

"Kimi é jovem e aprendeu com sua primeira corrida em Monza. Fizemos nosso briefing juntos porque, obviamente, ele vai trabalhar com Bono no ano que vem e, obviamente, estou aqui para dar todo o apoio possível".

"Acho que o mais importante, e como falei com ele, é que ele não precisa 'incendiar o mundo' na primeira volta. É só se preparar e aproveitar. Eu disse a ele que a pista é muito, muito suja no início"

