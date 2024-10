Essa é uma pergunta que parece ser feita a Franco Colapinto após cada sessão em que ele participa como piloto de Fórmula 1 - "você acha que esse desempenho o ajudará a conseguir uma vaga no próximo ano"?

Na verdade, o argentino tem apenas uma chance remota de participar do GP da Austrália na abertura da temporada 2025, em 16 de março. Apesar de chamar a atenção, Colapinto acabou no lugar certo e na hora errada.

O chefe da equipe Williams, James Vowles, trouxe o novato Colapinto para substituir Logan Sargeant a partir do GP da Itália, já que o americano teve dificuldades e sofreu alguns acidentes.

Colapinto, de 21 anos, recompensou essa fé e começou a correr muito bem desde que saiu da equipe MP Motorsport na Fórmula 2. Ele conquistou cinco pontos nas quatro corridas que disputou até agora e, depois de se recuperar de uma classificação ruim para terminar em 12º lugar na estreia em Monza, superou o companheiro de equipe Alex Albon no GP do Azerbaijão.

Em Baku, ele conquistou seus primeiros pontos em oitavo lugar, antes de brigar com a Red Bull de Sergio Pérez a caminho de um 11º lugar em Singapura e, em seguida, conquistar um ponto ao terminar entre os 10 primeiros em Austin - onde lhe foi negado o ponto de volta mais rápida por uma manobra tática da Alpine com Esteban Ocon nos estágios finais da prova texana.

O desempenho de Colapinto chamou tanto a atenção em sua terra natal que o CEO da F1, Stefano Domenicali, deu a entender que o campeonato mundial poderia retornar à Argentina em um futuro próximo.

Mas esse plano pode fracassar se Colapinto abandonar a F1. Essa é uma possibilidade real, pois não há espaço na Williams - que está formando a equipe com Albon e Carlos Sainz para 2025 em diante.

Vowles disse que acredita que Colapinto é digno de uma vaga - mesmo que isso signifique que ele acabe tirando pontos da Williams enquanto compete como um de seus rivais. Mas que opções há em aberto para o argentino?

Franco Colapinto, Williams FW46 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

RB

Atualmente, há duas vagas não preenchidas para a temporada 2025 da F1, mas uma série de movimentos acabará decidindo qual piloto as ocupará.

A RB, assim como a equipe irmã mais velha, a Red Bull, sempre preferiu promover pilotos dentro de seu próprio programa. Os campeões mundiais Sebastian Vettel e Max Verstappen são os exemplos mais brilhantes, mas Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Sainz também passaram por um caminho semelhante.

Verstappen está garantido pelo menos até 2025, mas o lugar de Pérez ao lado dele na Red Bull continua sob análise.

Ricciardo deixou a RB e Liam Lawson, outro piloto da linha de produção da Red Bull, é seu substituto a partir de Austin. E espera-se que o companheiro de equipe do neozelandês, o japonês Yuki Tsunoda, tenha sua primeira experiência como piloto da Red Bull no teste de Abu Dhabi, no final da temporada.

Se Pérez for demitido, é provável que Lawson e Tsunoda disputem uma vaga na equipe principal da Red Bull - o que significa que o outro assento permaneceria vago na RB, onde poderia haver espaço para Colapinto.

"Franco está chamando a atenção, obviamente", disse Christian Horner após a pontuação de Colapinto no GP dos Estados Unidos.

"Liam também brilhou tanto quanto em algumas das corridas anteriores de Franco. Em uma pista em que ele nunca esteve antes, contra um companheiro de equipe rápido, sair do final do grid para o P9 - é um bom desempenho".

Lawson é claramente muito respeitado na Red Bull e, com toda a probabilidade, estaria à frente de Colapinto em uma disputa direta por uma vaga, mas o quebra-cabeça é mais complexo do que na maioria das outras equipes.

Liam Lawson, RB F1 Team, Yuki Tsunoda, RB F1 Team Foto de: Red Bull Content Pool

Sauber

A única outra equipe sem uma formação completa de pilotos para a próxima temporada é a Sauber - que ainda não conquistou nenhum ponto ao longo de 2024.

O carro mais lento do grid pode não ter ficado entre os 10 primeiros, mas 2025 é um ano importante, pois a equipe se prepara para completar sua mudança total de marca para Audi a partir de 2026, quando a fabricante alemã entrar na categoria.

Nico Hulkenberg foi contratado junto à Haas para liderar a equipe em uma nova era, mas ainda não foi tomada uma decisão sobre seu companheiro de equipe. O ex-chefe de equipe da Ferrari, Mattia Binotto, está liderando a busca, tendo assumido o comando em agosto.

Iss poderia abrir a porta para Colapinto? Será que pilotar um carro que parece ser o menos desejável da F1 no momento teria um impacto potencialmente negativo em sua reputação crescente?

Normalmente, sim. Mas o fato de a Audi estar entrando na F1 em grande estilo, e com muito poder financeiro, significa que Colapinto pode ser tentado pelo projeto.

Ele, no entanto, não é a única opção disponível para Binotto e a equipe. Outros como Gabriel Bortoleto, Théo Pourchaire, Kevin Magnusssen e Mick Schumacher estão na disputa.

Zhou Guanyu, Stake F1 Team KICK Sauber, Valtteri Bottas, Stake F1 Team KICK Sauber Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

Piloto reserva

Tecnicamente, pode não ser um lugar no grid, mas outra opção em potencial para Colapinto seria aceitar uma oferta para ser o piloto reserva de uma equipe.

Embora o trabalho no simulador, os deveres de patrocínio e as raras sessões de treinos livres possam não ser o caminho mais atraente, tudo pode acontecer ao longo de uma temporada de F1 que pode fazer com que Colapinto volte a correr.

Um papel de reserva mantém um piloto nas conversas, perto da ação e integrado a uma equipe.

O que é certo é que, se a estrela de Colapinto continuar a brilhar, o próximo passo em sua carreira deve ser o correto.

