O novato Yuki Tsunoda disse que a AlphaTauri adaptou a cabine de seu carro de Fórmula 1 de 2021 para ajudá-lo a alcançar os pedais.

Como Tsunoda tem 1.57 m de altura, ele disse que a equipe secundária da Red Bull teve que fabricar uma "caixa de pedal especial" para garantir que ele possa operar os pedais no AT02 como de costume.

O piloto japonês explicou a situação na coletiva de imprensa em Ímola, quando foi questionado se ele tinha contribuído com novas idéias para AlphaTauri antes de sua temporada de estreia na F1.

"Não sei [se] estou dando a eles novas ideias para o carro - apenas dou um feedback do carro. Mas, definitivamente, dei a eles novas ideias, acho, para o cockpit - [os] pedais. Eles fizeram uma caixa de pedal especial para mim - luto para alcançar os pedais com uma caixa de pedal normal", disse.

"Então, para os pedais e a cabine do piloto, acho que dei a eles ideias realmente novas."

"No momento, a equipe está feliz com meu feedback. Acho que [Pierre Gasly e eu somos] muito parecidos - o feedback após as sessões é sempre muito bom para o time. Mas vou manter o feedback natural e espero que isso funcione."

Tsunoda substituiu Daniil Kvyat na equipe italiana para a campanha de 2021, o que deixou seu companheiro Gasly como o piloto mais experiente em uma equipe pela primeira vez em sua carreira na categoria (o piloto francês e Brendon Hartley eram estreantes na então chamada Toro Rosso em 2018).

Gasly disse que está "muito animado com esta responsabilidade para a próxima temporada", quando se trata de usar sua experiência para ajudar a AlphaTauri a desenvolver e melhorar o pacote do AT02.

"O bom é que, com Yuki, estamos procurando a mesma direção em termos de desenvolvimento."

“Exigimos a mesma coisa do carro. Então, isso torna, em termos de desenvolvimento para a equipe, muito mais fácil."

“Obviamente, tenho mais experiência, isso coloca um pouco mais de peso vindo das minhas experiências anteriores nos últimos anos em orientar e ser realmente preciso no que precisamos, e estou pronto para isso."

“Acho que já temos uma boa base desde o ano passado, demos um bom passo a frente. O carro está um pouco mais conectado - digamos como uma plataforma geral e equilíbrio geral."

"Mas há coisas que precisamos melhorar claramente e espero que possamos conseguir isso a curto prazo", concluiu.

F1 2021: Brilho da Mercedes, preocupação da Red Bull e acidente de Leclerc em Ímola | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: TELEMETRIA: A verdade sobre motor Honda e tudo sobre o GP da F1 em Ímola

Your browser does not support the audio element.