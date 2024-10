Panamá demonstra intenção de receber GP da F1 na próxima década

Mais um país aparece na disputa para receber uma corrida na Fórmula 1. O Panamá, que construiu recentemente o autodrómo nacional e recebeu uma etapa do GT Challenge das Américas em abril, tem a intenção de receber uma etapa da maior categoria do automobilismo na próxima década.

Pablo Otero, gerente geral do Autódromo Panamá, demonstrou a intenção em entrevista à agência de notícias espanhola, EFE: “Poderemos convidar praticamente qualquer categoria do mundo, inclusive a Fórmula 1, embora isso seja um sonho, porque é um projeto nacional”.

O autódromo, à 67km da capital, Cidade do Panamá, tem certificação da FIA e maior trajeto possuí extensão de 2,6 quilômetros, 12 curvas no total, 9 à direita e 3 à esquerda.

“É um autódromo completamente novo, com as mais recentes certificações da FIA. Optamos pelo grau 3 que nos permite realizar praticamente qualquer evento de nível internacional”, explicou Otero.

“O Panamá não só tem uma logística muito confortável pela questão do Canal e por estar no centro do continente, mas também a nível aéreo”, explicou, a que se somam “isenções tarifárias que permitem aos pilotos gastar menos dinheiro.”, acrescentou.

