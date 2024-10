O piloto da Alpine na Fórmula 1, Pierre Gasly, rasgou elogios ao brasileiro Neymar, afirmando que o jogador é muito talentoso, "capaz de fazer coisas com a bola que poucos conseguem replicar".

Fã de futebol desde que era criança, Gasly sempre foi uma personalidade presente em partidas e, desde o começo do ano, resolveu se aventurar no mundo dos negócios, adquirindo parte das ações do FC Versailles, time da terceira divisão do futebol francês.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, Gasly falou sobre sua relação com o esporte e suas grandes personalidades, destacando sua relação com Neymar e lamentando nunca ter conhecido pessoalmente Cristiano Ronaldo.

"Sempre fui muito fã desses grandes nomes, só de apreciar o que eles fazem em suas modalidades. Então tive a chance de conhecer a maioria deles no futebol, exceto Cristiano [Ronaldo]".

"Eles são talentosos. Um cara como Neymar... eu sou um grande fã do PSG, e sempre amei ir ao estádio vê-lo jogando. Porque é como um show, sabe. É mais do que o próprio futebol. O cara é capaz de fazer coisas com a bola que poucos conseguem replicar".

"Ou, na verdade, ninguém consegue ser tão consistente em fazer tais truques e ter tamanho talento, como o fato de que ele está mexendo com a bola e fazendo esses truques com muita facilidade".

"Então eu conheço ele. Fomos a algumas festas juntos. Nos encontramos no estádio algumas vezes. Temos amigos em comum e já vi ele fora do ambiente esportivo em algumas ocasiões. É um cara realmente talentoso, que traz muita felicidade ao fã quando ele joga pela seu time".

