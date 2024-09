O fim de semana da Ferrari do GP de Singapura da Fórmula 1 pode ser analisado sob dois pontos de vista: por um lado, a satisfação de uma corrida bem executada, incluindo um bom quinto lugar com Charles Leclerc, o que nunca é fácil em uma pista como Marina Bay, enquanto, por outro lado, o arrependimento de um sábado que será totalmente esquecido.

Pensando na corrida, Frédéric Vasseur, chefe de equipe da Ferrari, comentou positivamente o desempenho dos dois pilotos da equipe italiana, também devido ao bom ritmo mostrado na segunda metade da corrida.

Por outro lado, no entanto, ainda lamenta o que aconteceu na classificação: "Sim, é verdade que foi uma boa corrida, foi um domingo muito bom para nós, uma corrida muito positiva em ambos os lados da garagem, mas isso torna o que aconteceu ontem frustrante, porque comprometemos nosso fim de semana no sábado", disse o chefe de equipe à Sky Sport.

"No geral, porém, o ritmo foi bom. Nas últimas 25 voltas, Charles estava no mesmo nível de Lando. Foi uma boa recuperação. No final, trouxemos para casa bons pontos neste fim de semana, nada mágico, mas, partindo do nono e do décimo lugar, acho que era difícil fazer um trabalho melhor hoje", acrescentou Vasseur, enfatizando como, especialmente na segunda metade da corrida, Leclerc foi o autor de uma boa recuperação graças a um bom ritmo.

"Acho que provavelmente poderíamos fazer os mesmos tempos de Norris, tivemos um ritmo semelhante nas últimas 30 voltas. O problema é que perdemos algo no sábado, mas estávamos com eles na sexta e no domingo. Teremos tempo para analisar tudo em Austin. Acho que, no geral, é bom terminar o fim de semana antes da pausa com uma boa nota".

No Texas, eles redefinirão um pouco de tudo o que foi visto até agora, primeiro porque estarão de volta a uma pista mais exigente e completa do que aquelas em que foram realizados os três últimos GPs, que o próprio Vasseur identificou antes do intervalo como três eventos favoráveis às características da Scuderia.

Por outro lado, para a etapa dos EUA, muitas equipes trarão inovações técnicas, incluindo a Ferrari, portanto será crucial entender quais serão os benefícios potenciais de cada pacote.

"Definitivamente [continuaremos a nos desenvolver antes de Austin]. Mas todos farão isso, todos tentarão trazer o pacote mais recente de atualizações para o carro".

Temos quatro semanas pela frente e faremos o melhor que pudermos para tentar compensar um pouco os pontos fracos do carro", concluiu o chefe da equipe.

Como foi a corrida de Leclerc e Sainz

Largando da quinta fila, as esperanças de pódio estavam claramente fora de alcance, apesar do fato de que, após as sessões de treinos livres de sexta-feira, a Scuderia parecia estar lutando por uma boa colocação.

Enquanto Leclerc conseguiu ganhar uma posição imediatamente, ultrapassando Yuki Tsunoda quando as luzes se apagaram, Sainz caiu para o 12º lugar, também como resultado de uma ultrapassagem na curva 7, em uma tentativa de atacar o mesmo piloto japonês.

Isso levou a uma corrida ainda mais difícil para a Ferrari, especialmente com o espanhol, de modo que o box optou por uma estratégia muito agressiva, com um pit stop antecipado na tentativa de correr com pista livre.

Uma escolha que permitiu que Sainz mantivesse um bom ritmo com ar limpo, completando efetivamente uma ultrapassagem sobre o bloco formado por carros do meio da tabela, como Nico Hulkenberg, Fernando Alonso, Franco Colapinto e o próprio Tsunoda, que também teve a companhia de Pérez, décimo colocado naquele momento da corrida.

Uma tática que se mostrou extremamente eficaz, considerando a situação no final da primeira volta de Singapura, enquanto a corrida de Leclerc se mostrou mais agitada e cheia de ultrapassagens.

Depois de ficar 'preso no trânsito' durante boa parte do primeiro stint, atrás de Hulkenberg e Alonso, o pit stop do bicampeão mudou o cenário. O alemão começou a sofrer com a degradação dos pneus, e Leclerc foi astuto ao tirar vantagem com uma bela manobra de ultrapassagem antes da última chicane.

Depois da parada, bem pensada em termos de tempo apenas para sair na frente do piloto da Haas, o monegasco começou sua volta com um ritmo excelente, aquele que também havia sido visto na sexta-feira, quando a Ferrari parecia poder disputar facilmente o pódio.

Depois de ultrapassar Hamilton, um dos primeiros a parar por ter largado com pneus macios, provavelmente projetados mais para uma corrida em grupo, o monegasco foi atrás de Russell, diminuindo rapidamente a diferença.

Quando chegou atrás dele, no entanto, uma fase de arrancada mais eficaz, racionalizada durante todo o período, permitiu que o britânico se defendesse e mantivesse o quarto lugar, enquanto Leclerc teve que se contentar com o quinto lugar, ainda positivo considerando sua posição inicial.

