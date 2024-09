Entenda motivos da pausa de quase um mês da F1

Depois do GP de Singapura (22 de setembro) será praticamente um mês sem corridas da Fórmula 1, até o GP dos Estados Unidos (20 de outubro). Uma pausa que parece ilógica porque acontece menos de um mês depois das férias de verão, quando, em teoria, as baterias estão recarregadas.

Na elaboração do calendário devem ser levados em conta os contratos existentes, baseados, entre outras coisas, nas melhores condições meteorológicas possíveis no país visitado. Por exemplo, é por isso que Miami é em maio, porque mais tarde haveria riscos de entrar em temporadas de furacões. E a razão desta pausa de quase um mês são justamente as datas fixadas e os movimentos entre os calendários 2023 e 2024 e a pouca margem de manobra.

Nesta parte do ano existiam o GP do Japão e o GP do Catar, e ambos foram mudados para 2024. Agora, o GP do Catar passou para um ‘trio’ final entre Las Vegas e Abu Dhabi. Mas o ‘culpado’ foi outro, o GP do Japão, que se realizava logo depois de Singapura, e foi adiantado, para a primavera de 2024, colocando-o mais perto da China. Portanto, a razão pela qual há uma pausa de quatro semanas sem corridas é que a mudança do GP do Japão foi acordada tarde demais para que os organizadores de outros GPs também concordassem em mudar suas etapas.

Especificamente, o problema era que naquele momento não havia espaço para movimentação, porque o GP de Singapura já tinha data marcada para o fim de semana de 20 a 22 de setembro, porque como o circuito de Marina Bay é um traçado urbano, a cidade está fechada. o que requer algum planejamento. O plano B da Fórmula 1 era então avançar o GP dos Estados Unidos, mas como era planejado uma rodada tripla no continente americano com México e Brasil (sem intervalo entre eles), não foi possível avançar.

E o Catar? Deixá-lo na data de 2023 (em 2024 seria o final de semana de 4 a 6 de outubro) seria o suficiente para não ter uma folga tão grande, mas o motivo de transferi-lo para a parte final do curso foi por causa do calor e condições extremas que os pilotos e equipes ali sofreram.

Portanto, quando o Japão foi transferido, nenhuma das outras corridas pôde ser transferida e foi criada esta lacuna de quatro semanas entre Singapura e Austin.

As equipes e os pilotos são obrigados a descansar e fechar suas fábricas durante esta pausa na F1?

A Fórmula 1 tem as férias marcadas para o verão, em agosto, quando há 14 dias de descanso obrigatório e as equipes têm de encerrar as suas fábricas pelo menos no que diz respeito ao desempenho dos carros ou ao funcionamento da equipe.

No verão, apenas os departamentos financeiro, marketing ou jurídico das equipes podem trabalhar sem descanso, mas nesta pausa de quatro semanas entre Singapura e Austin não é obrigatório parar, e de fato muitas equipes já celebraram ter várias semanas para consertar seus carros.

Provavelmente, conforme indicado pela Aston Martin Racing, alguns membros da equipe farão rodízio e terão dias de descanso, principalmente aqueles que viajam para as corridas. Os pilotos também terão algum descanso, mas não férias prolongadas, e por exemplo Franco Colapinto já avisou que adoraria ir para a Argentina, mas não poderá porque tem que continuar a trabalhar.

Além disso, embora sejam quatro semanas sem corrida, será realmente uma pausa de três semanas para equipes e pilotos, pois na próxima semana terão que começar a viajar para o continente americano para chegar ao Circuito das Américas, em Austin.

Quando é a próxima corrida de F1 após o intervalo?

Depois do GP de Singapura, a temporada 2024 retornará para sua 19ª etapa do ano com o GP dos Estados Unidos, em Austin, que será uma rodada em formato sprint, ou seja, uma sessão de treinos livres na manhã de sexta-feira (horário local), a classificação sprint na tarde de sexta-feira, a corrida sprint no sábado de manhã, a classificação principal no sábado à tarde e a corrida principal no domingo.

A partir daí começa uma retomada frenética do calendário até o final da temporada, que chegará com o GP de Abu Dhabi, de 6 a 8 de dezembro.

Que corridas faltam para terminar a temporada de F1 de 2024 após o intervalo?

Quando a F1 voltar à ação, faltarão seis corridas em oito semanas com duas rodadas triplas, ou seja, três corridas seguidas, duas semanas de pausa e mais três corridas seguidas.

GP dos Estados Unidos: 18 a 20 de outubro (com formato sprint)

GP da Cidade do México: 25 a 27 de outubro

GP de São Paulo: de 1º a 3 de novembro (com formato sprint)

GP de Las Vegas: 22 a 24 de novembro

GP do Catar: de 29 de novembro a 1º de dezembro (com formato sprint)

GP de Abu Dhabi: 6 a 8 de dezembro

