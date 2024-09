A atitude de Max Verstappen na coletiva de imprensa pós-qualificação no GP de Singapura foi um daqueles momentos que podem vir a definir a temporada. O tricampeão da Fórmula 1 respondeu com uma ou duas palavras às perguntas feitas pela imprensa depois de ter se classificado em segundo lugar para a corrida em Marina Bay.

Rapidamente ficou claro que isso era um protesto por ter sido punido pela FIA por ter falado palavrões em uma coletiva de imprensa na quinta-feira. Uma vez cientes disso, os jornalistas perguntaram por quanto tempo ele manteria essa postura de não dar respostas completas e, em determinado momento, ele disse aos jornalistas presentes para perguntar a ele do lado de fora.

Ele foi ao paddock, respondendo às perguntas com honestidade e na íntegra - assim que saiu da coletiva de imprensa dirigida pela FIA e, principalmente, filmada.

Para muitos, seria fácil dizer que se tratava de um comportamento cínico, uma 'birra' por ter recebido uma ordem de serviço comunitário depois de ter dito que seu "carro estava f*****" ao vivo na TV.

Eles também poderiam apontar que seu comportamento mais recente não era digno de um campeão da F1, pois agora ele estava dando um mau exemplo para seus jovens fãs.

Entretanto, deve-se argumentar que esse foi exatamente o desempenho de como um campeão deve agir. Na verdade, isso vai além da F1 e é relevante para todas as estrelas dos esportes.

No início da semana, expliquei como os palavrões não devem ser punidos e que a emoção crua faz parte da essência do nosso amor pelo automobilismo. Esse foi outro exemplo dessa emoção. Verstappen se sente ofendido e está demonstrando isso - não há nada de errado nisso.

Também foi inteligente e não foi infantil. Crucialmente, Verstappen foi capaz de identificar que a fonte de sua frustração era a FIA e, por isso, não se apresentou na coletiva de imprensa da Federação.

Ele cumpriu o requisito mínimo, respondendo às perguntas, embora com respostas curtas, para não desencadear nenhuma outra punição.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Ben Hunt

O fato de ele ter organizado sua própria coletiva de imprensa improvisada no paddock depois do 'protesto' mostra que ele tem a presença de espírito para saber que a culpa não foi da mídia, como muitas vezes se diz.

Isso aponta para um piloto que, ao longo de sua carreira, foi acusado de ser muito agressivo ou muito grosso e que agora está amadurecendo. Foi a resposta perfeita e controlada a uma punição ridícula da FIA.

Isso acontece durante uma temporada em que ele foi colocado no centro de um cabo de guerra entre seu pai, o ex-piloto Jos Verstappen, e o chefe da Red Bull, Christian Horner, com Jos 'jogando granadas' na direção de Horner após uma investigação interna .

Ele viu sua vantagem no campeonato ser reduzida, já que a McLaren agora tem o carro mais rápido, enquanto sua própria equipe tem lutado para se manter em forma e as suas vitórias se esgotaram.

Durante todo esse tempo, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, falou quase incessantemente sobre Verstappen na tentativa de atraí-lo para sua equipe, no que se tornou um fascínio confuso - e um tanto bizarro - pelo holandês.

Esse último obstáculo, na forma da punição da FIA, poderia ter sido a gota d'água para que ele explodisse, mas Verstappen não o fez. Ele foi esperto e, na minha opinião, ainda mantém sua integridade, o que indica que está amadurecendo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto de: Erik Junius

O Verstappen que vemos hoje não é o mesmo que vimos em 2021, quando ele conquistou seu primeiro título em circunstâncias polêmicas, ou mesmo em 22 ou 23, quando ele não foi contestado, embora ainda com um certo grau de petulância.

Este é agora um Verstappen diferente que está se comportando exatamente da mesma forma que alguns dos grandes campeões da F1 antes dele. E, correndo o risco de irritar a FIA, se ele de fato vencer o campeonato este ano, então ele mereceria para c*****.

