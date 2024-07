Dos pilotos que mais tiveram pole positions desperdiçadas na Fórmula 1, Charles Leclerc é um dos com mais primeiras colocações aos sábados sem vencer aos domingos. Não se pode atribuir apenas ao piloto a proximidade de recordes históricos no sentido negativo, entre as várias razões, estão problemas de confiabilidade, erros de estratégia da Ferrari, um carro com menos ritmo de corrida e alguns erros de pilotagem.

Com a pole position herdada em Spa e sem ter conseguido vencer a corrida (foi terceiro colocado depois de Russell ser desclassificado), Leclerc já ultrapassou as 20 pole positions de Nelson Piquet como o quinto piloto com mais poles. No entanto, todos à frente dele têm muito mais vitórias do que pole positions perdidas, portanto não são dominados por essa estatística. Veja lista:

Os pilotos com o maior número de pole positions que não resultaram em vitórias na F1

Lewis Hamilton: 43 pole positions que não foram convertidas em vitórias. Mas ele tem 105 vitórias Ayrton Senna: 43 pole positions que não se transformaram em vitórias. Mas ele tem 41 vitórias Michael Schumacher: 28 pole positions que não se transformaram em vitórias. Mas ele tem 91 vitórias Sebastian Vettel: 26 pole positions que não se transformaram em vitórias. Mas ele tem 53 vitórias Charles Leclerc: 20 pole positions que não foram vitórias. Ele tem 6 vitórias Nelson Piquet: 19 pole positions que não foram vitórias. Mas ele tem 23 vitórias Jim Clark: 18 pole positions que não foram vitórias. Ele obteve 25 vitórias. René Arnoux: 16 pole positions que não foram vitórias. Obteve 7 vitórias. Mika Hakkinen: 16 pole positions que não foram vitórias. Conquistou 20 vitórias. Niki Lauda: 15 pole positions que não foram vitórias. Obteve 25 vitórias. Nigel Mansell: 15 pole positions que não eram vitórias. Obteve 31 vitórias Alain Prost: 15 pole positions que não foram vitórias. Conquistou 51 vitórias. Nico Rosberg: 15 pole positions que não foram vitórias. Ganhou 23 corridas. Juan Manuel Fangio: 14 pole positions que não foram vitórias. Venceu 24 corridas. Valtteri Bottas: 14 pole positions que não resultaram em vitória. Venceu 10 corridas.

Dos 15 pilotos com o maior número de poles sem vitória, apenas três venceram menos corridas do que perderam na pole position. Ao analisar a porcentagem de pole positions não convertidas em vitórias, das seis vitórias de Charles Leclerc, cinco vieram da pole position. Ao calcular, ele converteu 20% de suas pole positions em vitórias. E o restante?

Pilotos com a pior porcentagem de pole positions convertidas em vitórias na F1

Dessa estatística, excluímos os pilotos que conquistaram apenas uma pole position e não a converteram em vitória, como Nico Hulkenberg, Kevin Magnussen ou Lance Stroll.

Há pilotos como Keke Rosberg, Patrick Tambay ou Chris Amon que não venceram em nenhuma de suas cinco pole positions, portanto, eles têm 100% de pole positions não convertidas em vitórias. A mesma porcentagem vale para Lando Norris, cuja única vitória foi não ter largado em primeiro, enquanto suas três pole positions não terminaram em vitória.

Outro caso é o de George Russell, que tem três pole positions e todas elas sem vitória, mas venceu no GP de São Paulo de 2022, largando em primeiro porque havia vencido a sprint que formou o grid para a corrida principal (mas que não deu a pole).

Mas dos pilotos com mais de 15 pole positions na F1, apenas René Arnoux supera Leclerc, com uma porcentagem de 88,89% de oportunidades perdidas, ou seja, 18 poles das quais em 16 corridas ele não venceu. Nesse sentido, Leclerc ainda está atrás, pois tem 25 pole positions e 20 delas sem vitória, ou seja, 80% das poles que não foram vitórias.

Veja porcentagem de pilotos com mais de 15 pole positions e que, por sua vez, converteram menos delas em vitórias:

René Arnoux: 18 poles, 16 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 88,89% das poles. Charles Leclerc: 25 poles, 20 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 80% das poles. Nelson Piquet: 24 poles, 19 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitórias em 79,17% das poles. Valtteri Bottas: 20 poles, 14 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 70% das poles. Kimi Raikkonen: 18 poles, 12 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 66,67% das poles. Damon Hill: 20 poles, 13 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 65% das poles. Niki Lauda: 24 poles, 15 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 62,50% das poles. Mika Hakkinen: 26 poles, 16 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 61,54% das poles. Mario Andretti: 18 poles, 10 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 55,56% das poles. Ayrton Senna: 65 poles, 33 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 55,38% das poles. Jim Clark: 33 poles, 18 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 54,55% das poles. Jackie Stewart: 17 poles, 9 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 52,94% das poles. Felipe Massa: 16 poles, 9 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 52,94% das poles. Stirling Moss: 16 poles, 8 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitórias em 50% das poles. Nico Rosberg: 30 poles, 15 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 50% das poles. Juan Manuel Fangio: 29 poles, 14 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 48,28% das poles. Nigel Mansell: 32 poles, 15 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 46,88% das poles. Sebastian Vettel: 57 poles, 26 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 45,61% das poles. Alain Prost: 33 poles, 15 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 45,45% das poles. Lewis Hamilton: 104 poles, 43 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 41,35% das poles. Michael Schumacher: 68 poles, 28 poles sem vitória. Não converteu a pole em vitória em 41,18% das poles. Fernando Alonso: 22 poles, 8 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 36,36% das poles. Max Verstappen: 40 poles, 8 poles sem vitória. Não conseguiu converter a pole em vitória em 20% das poles.

(Apenas os pilotos com mais de 15 poles estão listados acima. Por exemplo, Juan Pablo Montoya fez 13 poles e não conseguiu converter 10 delas em vitórias, uma taxa de insucesso de 76,92%. Ou Ronnie Peterson, que fez 14 poles e não conseguiu converter 11 em vitórias, uma taxa de 78,57% de poles desperdiçadas, ou os já mencionados Russell e Norris, com três poles desperdiçadas, ou seja, todas as poles que eles conseguiram, assim como Keke Rosberg com suas cinco poles).

Se a sua sorte não mudar em breve, Charles Leclerc continuará a se mover negativamente tanto no número de pole positions não convertidas em vitórias quanto na porcentagem de pole positions não convertidas em vitórias, mas também, e isso deve ser enfatizado, no top 15 dos pilotos com mais pole positions na história da F1, onde ele já está, e a apenas quatro do top 10.

