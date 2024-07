O ex-diretor da equipe Alpine, Otmar Szafnauer, revelou que está envolvido em um projeto com investidores americanos para avaliar a entrada de uma 11ª equipe na Fórmula 1. Szafnauer não tem mais um cargo em tempo integral na F1 desde que foi dispensado pela Alpine no GP da Bélgica do ano passado.

Mas, como tem grande experiência na F1 por meio de seu envolvimento com as equipes BAR, Honda, Force India e Alpine, ele está avaliando novas oportunidades de retornar à categoria assim que seu período em que não pode voltar à categoria terminar.

Sobre voltar a trabalhar na F1, declarou que a possibilidade de mais equipes no grid o interessa, revelando o projeto sediado nos EUA: "Mas você sabe, há apenas 10 equipes. Muitas delas já têm pessoas nessas funções. Portanto, não sei quantas oportunidades existem, mas também há a possibilidade da 11ª e 12ª equipes. Isso pode ser algo interessante para mim".

"Tenho trabalhado com algumas organizações na América do Norte que têm recursos para fundar uma 11ª equipe. Não é a Andretti".

"Agora estamos apenas colocando alguns desses blocos de construção no lugar para garantir que tenhamos tudo o que é necessário para sermos bem-sucedidos, tanto para começar uma equipe quanto para conseguir uma inscrição. Então, você sabe, isso também é interessante", disse Szafnauer.

Enquanto isso, ele tem trabalhado em um novo aplicativo de gerenciamento de itinerário, chamado EventR, que está sendo usado na F1 e em outras séries de automobilismo. No último podcast de James Allen sobre F1, lançado na terça-feira, Szafnauer falou sobre suas ambições - e revelou que há um projeto totalmente novo que tem como objetivo entrar nas corridas.

"Sou um competidor e a única coisa de que gosto mais do que tudo é a competição", disse Szafnauer.

"Portanto, voltar para uma função em que eu não possa influenciar o nível de competição da equipe, acho que não me interessaria".

"Se fosse uma função em que eu pudesse ajudar a desenvolver, construir e atrair as pessoas certas para melhorar a competitividade de uma equipe, eu estaria interessado".

A possível expansão do grid da F1 para 11 equipes foi um tema controverso no ano passado, com a FIA optando por abrir o processo de seleção.

Mas, apesar de apresentar a entrada da Andretti Global como um projeto viável, as esperanças da equipe americana foram frustradas quando a Liberty Media, proprietária da F1, rejeitou sua inscrição por não acreditar que uma equipe extra agregaria valor ao campeonato.

A Andretti continua a insistir em seu projeto, já que o trabalho em seu carro para 2026 continua em sua nova fábrica em Silverstone, mas não está claro como ela conseguirá convencer a F1 a mudar de ideia.

Não está claro quem são os investidores americanos aos quais Szafnauer está ligado, mas a F1 está passando por um grande boom de interesse no país.

O envolvimento de Szafnauer no projeto seria um impulso, pois ele entende perfeitamente a dinâmica de como funciona a política de paddock da F1 - com alguns sugerindo que a Andretti não ajudou sua causa por ser tão vocal sobre a maneira como tem sido tratada.

