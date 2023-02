Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1, respondeu em uma dinâmica de um patrocinador da Red Bull qual seria sua equipe ideal, deixando de fora seus companheiros de dentro da casa de Milton Keynes: Sergio Pérez e Daniel Ricciardo.

O piloto da Red Bull disse que escolheria para seus pilotos um homem experiente como Fernando Alonso e um mais jovem, Lando Norris. O espanhol vai competir em 2023 como piloto da Aston Martin depois de deixar a Alpine, enquanto o britânico tem um contrato de longo prazo com a McLaren.

“Existem muitos (pilotos) bons, mas eu optaria por um com experiência, por isso iria para o Fernando (Alonso)”, explicou Max Verstappen no vídeo publicado pela petroleira.

A questão passou também pela escolha do chefe da equipe e neste caso não hesitou em recorrer a um homem que conhece muito bem: Christian Horner, o patrão da Red Bull e que lhe deu a oportunidade na equipe A da marca e com quem conquistou os dois campeonatos.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Pérez, Red Bull Racing, Daniel Ricciardo, Red Bull Racing Photo by: Red Bull Content Pool

“Eu apostaria sempre em Christian Horner”, comentou o holandês ao falar do homem que iria assumir o comando da sua equipe.

Verstappen ficará encarregado de estrear o Red Bull RB19 nos testes de pré-temporada que começarão em 23 de fevereiro no circuito internacional de Sakhir. O campeão terá o dia inteiro na quinta-feira antes de meio dia na sexta-feira, dia que dividirá com Checo Pérez. O mexicano encerrará os treinos no sábado.

O holandês chega como favorito para brigar pelo campeonato após seu domínio em 2022 onde somou 15 triunfos para estabelecer um novo recorde de vitórias na mesma temporada, superando o que foi feito por pilotos como Michael Schumacher e Sebastian Vettel. A temporada 2023 da Fórmula 1 começará no dia 5 de março com o GP do Bahrein.

