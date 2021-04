Max Verstappen ficou surpreso com sua largada no GP Emilia Romagna, segunda etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1.

Na prova do último fim de semana em Ímola, Verstappen conseguiu saltar do terceiro lugar do grid para assumir a ponta nos primeiros 100 metros da corrida.

Falando sobre a sua 11ª vitória na carreira na F1, o holandês disse: “Nunca é fácil uma corrida como esta; é muito estressante fazer as ligações certas."

“O segredo, eu acho, foi ter aquela boa largada, o que também foi uma surpresa para mim!"

“Depois do ano passado, onde sempre lutamos no molhado, durante o inverno [europeu] e no início do ano fizemos definitivamente algumas melhorias e [no fim de semana passado] foi muito bom.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, atribuiu ao fabricante do motor da equipe as melhorias das largadas em pista molhada.

“A Honda fez um ótimo trabalho durante o inverno”, disse.

“Eles trabalharam muito duro e sim, todos os créditos são deles. A primeira vitória deles em Ímola desde [Ayrton] Senna em 1991, então você sabe que é ótimo para eles estarem conseguindo esse tipo de resultado."

“E não poderíamos fazer isso honestamente sem o apoio deles. Então sim, é realmente encorajador. ”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, at the start Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen liderou a grande maioria da segunda etapa da temporada, em Ímola, apesar da interrupção da prova por um período de bandeira vermelha para limpar os detritos da batida de George Russell e Valtteri Bottas na chegada à chicane Tamburello.

O mais perto que ele chegou de perder a liderança foi quando ele perdeu o controle de seu carro brevemente antes da relargada após a bandeira vermelha.

“Fazer a escolha de pneus intermediários para pneus slicks não foi fácil, porque vi alguns caras à minha frente com pneus slicks, mas eles estavam lutando muito”, disse Verstappen.

“Mas mesmo nos intermediários - eles estavam acabados, então continuar foi difícil."

“Se você saísse alguns centímetros da linha, poderia perder o carro, então não é fácil."

“Tivemos a bandeira vermelha, com tantos detritos na Curva 2, então basicamente a vantagem se foi."

“E então tive o meu momento na relargada. Esse foi um grande problema. Algum aquecimento secreto de pneus acontecendo! Mas depois disso tudo foi bem", concluiu.

