Antes da primeira corrida sprint da história da Fórmula 1, mais uma chance de acertar os carros. Na manhã deste sábado, foi realizado o segundo e último treino livre para o GP da Grã-Bretanha em Silverstone. E em uma sessão sem maiores problemas, focado nas simulações de corrida, a liderança ficou com Max Verstappen.

Com o novo formato de final de semana devido à introdução das corridas sprint, na sexta foi realizado apenas um treino livre antes da classificação, que definiu o grid de largada da prova de hoje. Com isso, o segundo TL foi repassado para a manhã do sábado, antecedendo a estreia da sprint.

Mesmo com uma liderança com folga no TL1 de Max Verstappen, Lewis Hamilton deu o troco no rival na classificação, garantindo a "pole position" para a corrida sprint deste sábado.

Apesar de ser apenas a segunda sessão de treinos livres do fim de semana, o início foi pouco movimentado, com os pilotos demorando alguns minutos antes de começarem a fazer voltas rápidas.

Após os primeiros 15 minutos, o grid se encontrava bem misturado devido à escolha diferente de pneus para as saídas iniciais e as estratégias distintas de simulação de corrida. Esteban Ocon liderava com 01min31s878, um tempo bem mais alto que os vistos na sexta, seguido de Pérez, Bottas, Mazepin e Russell.

Chegando à metade da sessão, tínhamos um domínio da Honda. Verstappen era o líder com 01min30s428, 0s646 à frente de Pérez com Gasly e Tsunoda nas quatro primeiras posições. Latifi fechava o top 5 enquanto Hamilton e Bottas eram sétimo e oitavo.

A 15 minutos do fim, Verstappen seguia na liderança, e era o único piloto a baixar de 01min30s, com a marca de 01min29s902, mostrando que o foco dessa sessão era, na verdade, as simulações de corrida, em preparação para a sprint deste sábado e o GP do domingo.

Atrás do holandês, vinha a dupla da Ferrari, com Leclerc à frente de Sainz. Ocon e Pérez completavam o top 5, enquanto Hamilton e Bottas eram oitavo e nono, respectivamente.

No final, ninguém mais melhorou o tempo. Com isso, Max Verstappen garantiu a liderança do TL2 com o 01min29s902 feito antes. Charles Leclerc terminou em segundo, a 0s375 do holandês, enquanto Carlos Sainz ficou em terceiro, a 0s605 . Completaram o top 5, Esteban Ocon e Sergio Pérez, a 0s805 e 0s898 do líder do Mundial.

Na sequência, a dupla da McLaren, com Lando Norris à frente de Daniel Ricciardo, enquanto Lewis Hamilton foi o oitavo, a 1s229 de Verstappen, com Valtteri Bottas logo atrás, a 1s278. Pierre Gasly completou o top 10.

A Fórmula 1 volta a Silverstone para a primeira corrida sprint da história da categoria ainda neste sábado. A largada da prova, de 17 voltas de duração, será às 12h30, horário de Brasília, com transmissão pela Band.

E assim que rolar a bandeira quadriculada para a corrida sprint, tem mais uma edição do Q4, que vai analisar tudo sobre a novidade da F1 e projetar a corrida do domingo. O programa terá a participação especial dos jornalistas Bruno Tarulli, do site Campeones e de Lucas Santochi, do Projeto Motor. Não perca!

