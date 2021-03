Lando Norris minimizou a impressionante forma dos treinos da McLaren para o GP do Bahrein de Fórmula 1, alegando que não acha que os rivais mostraram seu verdadeiro ritmo.

O britânico encerrou a segunda sessão de treinos livres em segundo lugar, a apenas 0s095 atrás de Max Verstappen, enquanto na sessão matinal - mais quente - Norris tinha sido o terceiro mais rápido.

Mas, apesar da forma encorajadora que surgiu após um promissor fim de semana de testes de pré-temporada, Norris rejeitou a ideia de que a McLaren parecia estar na briga com Red Bull e Mercedes.

Em vez disso, ele reconheceu que o novo MCL35M não estava lhe dando a confiança que ele queria, e acha que o desempenho da equipe foi favorecida pelos rivais que ainda não mostraram sua verdadeira mão.

“Estou um pouco surpreso hoje e acho que mostramos mais ritmo do que os outros”, disse Norris. "É simples assim. Veremos os quatro carros óbvios na frente amanhã, suponho. Mas você nunca sabe. Podemos nos surpreender. O carro não estava muito bem hoje.”

Norris explicou que o McLaren não estava bem nas curvas e faltava consistência - especialmente em diferentes cargas de combustível e diferentes condições climáticas.

“Não tenho a confiança que quero, principalmente nas curvas de média e alta velocidade, como a 6 e 7. Eu cometi um erro na minha primeira volta e tive que abortar porque perdi completamente a traseira.”

“Minha confiança no carro não está onde eu quero. Não está onde estávamos no ano passado, mas também há melhorias em outros lugares. Portanto, não é necessariamente que tudo tenha que ser melhor. Existem apenas áreas a trabalhar.”

Os comentários de Norris sobre a falta de confiança no carro foram ecoados pelo novo companheiro de equipe, Daniel Ricciardo, que terminou em sexto na segunda sessão.”

No entanto, ele diz que o fato de ambos os pilotos não estarem totalmente felizes, mas ainda assim estabelecerem bons tempos, pode ser um sinal positivo de como as coisas poderiam correr se melhorias pudessem ser feitas.

“Acho que o encorajador é que somos segundo e sexto, e acho que ainda estamos relativamente infelizes”, disse o australiano.

“Não quero ser muito pessimista, mas não acho que ainda estamos dizendo que estamos 100% dentro do carro e confortáveis ​​e que ele está fazendo tudo o que queremos.”

