Max Verstappen se acostumou a vencer corridas com margens muito confortáveis nos últimos dois anos na Fórmula 1 e tem estado muito à frente de todos os outros. Por isso, o holandês da Red Bull diz que sente mais satisfação em dominar uma corrida do que triunfar em meio a uma batalha acirrada.

O campeão mundial, que venceu 38 dos últimos 50 GPs, conversou com a Sky Sports F1 no fim de semana do GP de Miami sobre a natureza de suas vitórias.

Verstappen riu quando lhe perguntaram se ele preferia sair vitorioso de um duelo tenso com um rival igual, que durasse até a bandeira quadriculada, ou se preferia poder atropelar todos à sua frente com uma vantagem de 20 segundos.

"Pelo menos 20 segundos!", disse Verstappen. "Já participei de muitas lutas acirradas em minha vida, e gosto muito mais agora quando temos a certeza de que podemos vencer por uma grande margem. É claro que não é isso que os fãs querem ouvir, mas sou um cara honesto".

"Estou aqui para vencer e criar meu próprio sucesso."

Com todos os tipos de rumores e suposições sobre seu futuro na F1, especialmente se ele continuará com a Red Bull para completar seu contrato até o final de 2028, Verstappen disse que não tem mais nenhum objetivo que queira alcançar na categoria.

"O importante para mim na F1 é tentar ficar onde estou agora, porque já alcancei tudo o que queria alcançar neste esporte".

Verstappen deixou claro que quer competir em outras corridas de prestígio como as 24 Horas de Le Mans e nas corridas de endurance em geral, e disse que as coisas teriam de funcionar perfeitamente para que ele conquistasse um oitavo Campeonato Mundial recorde para se tornar o piloto mais bem-sucedido da história do esporte.

"Em algum momento, quero experimentar todos os diferentes tipos de corrida fora da F1, então não estarei aqui até os 40 anos".

Verstappen perdeu duas das seis primeiras corridas de 2024 e a Red Bull já sofreu mais derrotas do que em todo o ano de 2023. Um problema de freio na Austrália custou a Verstappen a chance de terminar a corrida, enquanto em Miami ele foi derrotado por Lando Norris, da McLaren, depois que uma intervenção do safety car prejudicou sua estratégia.

Mas Verstappen disse que o fato de ainda se importar com a derrota mostrava que seu amor pela F1 continuaria por mais algum tempo.

"É claro que fico com raiva quando acontecem coisas que poderíamos ter evitado. Acho que é bom que eu ainda fique com raiva, porque se eu não ficar com raiva, significa que não me importo".

"Quando você não se importa, você não está mais dando o seu melhor. Nesse momento, você começa a questionar sua existência no esporte. Adoro vencer e adoro estar no topo, adoro trabalhar com todas as pessoas incríveis da equipe. Acho que o que realmente me motiva é sempre tentar estar perto da perfeição".

