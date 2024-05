F1: Zhou e Bearman devem formar dupla na Haas em 2025, diz site

De acordo com o site RacingNews365, há grandes chances de que a nova dupla da Haas para 2025 seja Oliver Bearman e Zhou Guanyu.

Embora a equipe tenha contado com a mesma formação de pilotos nos últimos dois anos, esta situação parece destinada a mudar para o ano que vem.

Depois que Nico Hulkenberg assinou contrato com a Sauber/Audi, seu companheiro de equipe, Kevin Magnussen, também deixará a equipe.

A publicação afirmou que um dos assentos irá para o jovem talento da Ferrari, Oliver Bearman. Diz-se que um comunicado oficial sobre este assunto será feito em breve.

Para o outro lugar, vários candidatos estão sendo considerados e Zhou Guanyu está no topo da lista.

Supostamente, Logan Sargeant está entre os nomes que estão sendo considerados, por por conta da nacionalidade do piloto da Flórida. Seu empresário já teria iniciado negociações com a Haas.

Outras opções para o assento incluem Esteban Ocon e Valtteri Bottas.

Também há contatos com Jack Doohan, Zach O'Sullivan e Zane Maloney, que foram ventilados na equipe, mas é pouco provável que esses nomes venham já que a direção não quer dois novatos juntos.

