F1: Verstappen rejeita ideia de Hamilton na Red Bull

Max Verstappen rejeitou a ideia de Lewis Hamilton se juntar a ele na Red Bull, questionando por que o campeão mundial iria querer trocar de time.

O ex-chefe da equipe da Fórmula 1, Eddie Jordan, sugeriu no início desta semana que Hamilton deveria rejeitar um novo contrato com a Mercedes e, em vez disso, optar por enfrentar Verstappen na Red Bull.

Mas a ideia de Jordan não ganhou muito entusiasmo de Verstappen quando foi apresentada antes do GP da Rússia.

Questionado pelo Motorsport.com o que acha da ideia, Verstappen disse: "A única coisa em que estou interessado é em ganhar o campeonato."

Pressionado pela perspectiva de Hamilton, Verstappen disse: "Bem, por que ele faria isso? Ele também quer ganhar o campeonato, eu quero ganhar o campeonato.”

"Ele tentou, é claro, estar no time certo, e no momento ele está no time certo para ganhar o campeonato. Mas, sim, vamos ver o que acontece."

Enquanto Hamilton está à beira de um recorde ao igualar a 91ª vitória na F1 neste fim de semana, Verstappen está se dirigindo para o evento da Rússia com a esperança de ver a bandeira quadriculada depois de abandonos consecutivos em Monza e Mugello.

A Honda, fornecedora de motores da Red Bull, diz que uma combinação de fatores relacionados à eletricidade e software do motor desencadeou sua falha da última vez, com contramedidas implementadas para Sochi.

"Estou muito motivado para começar, de novo, mas o mais importante na altura era compreender os problemas para os podermos resolver", acrescentou Verstappen.

"No momento, tivemos três abandonos em nove corridas, então não é muito bom. Nós estamos apenas tentamos trabalhar nisso e tentar garantir que não aconteça novamente."

Questionado se acha que a equipe entendeu os problemas, ele disse: "Sim, acho que eles me explicaram muito, então espero que isso não aconteça novamente. Mas, no momento, podemos especular sobre isso. Já era hora que mostramos no caminho certo. "

Como as longas retas em Sochi não devem jogar com os pontos fortes da Red Bull, Verstappen disse que está se preparando para um fim de semana difícil.

"Nunca foi um fim de semana incrível para nós em termos de competitividade, eu acho", disse ele. "Portanto, não espero milagres.

"Claro que há muitas retas longas e muitas curvas de 90 graus, que são curvas muito curtas, então você não pode fazer uma grande diferença.”

"Então provavelmente os caras atrás estarão muito mais próximos em comparação com Mugello. Veremos ao longo do fim de semana quão competitivos seremos, mas é claro que o objetivo será tentar chegar ao pódio."

Red Bull RB16

(Temporada 2020)

Motor: Honda

Combustível: ExxonMobil

Pneus: Pirelli

Pilotos:

33 – Max Verstappen

23 – Alexander Albon

Verstappen detona Honda após quebra de motor e “show de m....” no GP da Toscana de F1

PODCAST: Qual é o limite de Max Verstappen na Red Bull?