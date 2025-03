Em um fim de semana com início tímido, no qual ele lutou para acreditar nos objetivos de pódio de Helmut Marko, Max Verstappen conquistou um 'satisfatório' segundo lugar no GP da Austrália da Fórmula 1.

Depois de se manter entre os três primeiros durante o máximo de tempo possível, o piloto da Red Bull viu as McLaren deslancharem. Ao se contentar com o pódio, ele tentou uma aposta no final da corrida com pneus slick antes de corrigir a situação, aproveitando o erro de Oscar Piastri para terminar em segundo.

A 'cereja do bolo' foi o fato de que ele se deu ao luxo de colocar Lando Norris sob pressão nas duas últimas voltas, mas sem sucesso.

"Foi uma corrida difícil, mas divertida no final", disse Verstappen, satisfeito. "Lando foi um pouco longe na curva 6, e foi isso que me permitiu chegar mais perto. Foi divertido, eu ataquei, lutei pela vitória, mas estou feliz por chegar ao final e marcar alguns bons pontos. Foi um bom começo para nós".

Verstappen tentou acompanhar o ritmo das McLarens. Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Quando a última pancada de chuva chegou no fim da corrida, o tetracampeão lembrou a todos de seu excepcional talento na chuva. Mas não foi o suficiente.

"Eles [Norris e Piastri] saíram da pista e eu pensei comigo mesmo 'estou um pouco em pânico, eu tenho que voltar'", admite. "Eles voltaram, então eu continuei na pista".

"No final das contas, se tivéssemos feito o pitstop uma volta antes, teríamos terminado em segundo de qualquer maneira, então foi uma aposta que tivemos que fazer, de certa forma. Estava muito próximo com os pneus slicks".

Dado o nível de desempenho que ele acha que seu RB21 é capaz, Max Verstappen acredita que teve um início positivo em sua campanha de 2025 ao conquistar pontos valiosos.

É certo que, pela primeira vez em quase três anos, ele não está liderando o campeonato, mas ele lembra que, no ano passado, em Melbourne, ele teve que abandonar a corrida.

"É onde eu esperava estar", conclui ele sobre a posição da Red Bull na tabela. "Você podia ver durante o primeiro stint que nos faltava um pouco de ritmo em comparação com a McLaren, mas são 18 pontos a mais do que no ano passado aqui, então vou aceitar".

F1 ao vivo: NORRIS 1º, PIASTRI ERRA, MAX 2º! BORTOLETO abandona em CHUVA CAÓTICA no GP; Hamilton 10º

Watch: F1 AO VIVO: Tudo do GP DA AUSTRÁLIA, com ESTREIA DE BORTOLETO e CAOS NA CHUVA de Melbourne | PÓDIO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!