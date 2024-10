O início do fim de semana do GP do México da Fórmula 1 foi difícil para Max Verstappen, que teve problemas no motor na sexta-feira, o que o obrigou a encerrar a segunda sessão de treinos livres mais cedo, e depois reclamou da falta de aderência durante o TL3.

Ele não começou os treinos classificatórios com muita confiança, mas ainda estava em primeiro lugar no início da Q3, mas somente até que seu tempo fosse anulado por ter saído da pista com o carro. Isso colocou ainda mais pressão sobre seus ombros, principalmente porque o rival pelo título, Lando Norris, parecia ser o principal candidato à pole position.

Mas as coisas mudaram drasticamente nos minutos finais, quando Carlos Sainz fez a volta mais rápida e Verstappen conseguiu superar Norris, outro grande resgate à luz dos acontecimentos do fim de semana.

Quando perguntado após a classificação se o cancelamento de sua primeira volta o havia colocado sob muita pressão, o tricampeão respondeu: "Sim, bastante. Eu quase não dei uma volta ontem. Por causa disso, tivemos que diminuir a diferença o tempo todo, o TL3 não foi muito bom, então eu estava sob muita pressão para marcar um bom tempo de qualquer maneira, mas então o tempo da volta foi cancelado e isso foi um grande problema'.

'Portanto, estou muito feliz por estar na primeira fila - sinceramente, não esperava que isso fosse possível".

As equipes e os pilotos tiveram dificuldades durante todo o fim de semana com a baixa aderência do asfalto do Autódromo Hermanos Rodriguez, e Verstappen admitiu que eles precisavam trabalhar duro para maximizar o desempenho.

"Acho que é uma das pistas mais difíceis de dominar. As pistas urbanas são difíceis, assim como esta. Há pouca downforce, é muito fácil frear ou escorregar e os pneus superaquecem imediatamente. É uma das pistas mais complicadas do calendário".

Mas Verstappen terá que lidar com isso, enquanto Norris começará a corrida logo atrás dele, no que pode ser outra etapa crucial na batalha do campeonato de pilotos de 2024.

