Carlos Sainz diz que a recuperação da forma da Ferrari é "agridoce" para ele, porque ele sente que a equipe está se preparando para estar firmemente na busca pelo título da Fórmula 1 no próximo ano, quando ele não estiver mais lá.

A Scuderia superou um contratempo no desenvolvimento do carro na metade da temporada de 2024 para recuperar a competitividade nas últimas corridas, especialmente em circuitos com relativamente poucas curvas de alta velocidade.

Charles Leclerc venceu o GP da Itália em Monza, em setembro, e estava lutando pela vitória em Baku, enquanto um treino classificatório pouco proveitoso impediu que ele e Sainz competissem na frente em Singapura. Mas a dupla se recuperou com uma vitória por 1-2 na semana passada em Austin, liderada por Leclerc, o que está trazendo a Ferrari de volta à disputa pelo campeonato de construtores.

O ressurgimento da equipe italiana é o ponto culminante de um longo processo, com a equipe incapaz de manter seu ritmo de desenvolvimento após um forte início da temporada de 2022.

Em 2023, Fréd Vasseur assumiu o cargo de chefe de equipe para impulsionar a Scuderia em todos os departamentos, com o objetivo de melhorar sua cultura e eliminar erros operacionais, o que está rendendo dividendos este ano, com um ritmo de corrida muito melhor.

Sainz esteve presente durante a maior parte da preparação, vindo da McLaren para Maranello em 2021, mas partirá para a Williams no ano que vem, depois que Vasseur contratou Lewis Hamilton da Mercedes no início do ano.

Portanto, embora o espanhol tenha se animado com a melhora no desempenho da Ferrari ao conquistar a sexta pole position de sua carreira com a equipe, ele admitiu que sua pole no México foi marcada pela tristeza, pois não poderá concluir sua jornada com a Scuderia ressurgente em 2025.

Carlos Sainz, pole man da Scuderia Ferrari, na coletiva de imprensa após a classificação Foto de: Dom Romney / Motorsport Images

"É muito bom, dado o quão bom é o carro, o quão bem eu estou dirigindo recentemente, obviamente otimista para as últimas cinco corridas", disse ele depois de vencer os protagonistas do título de 2024, Max Verstappen e Lando Norris, além de Leclerc, na classificação.

"Ao mesmo tempo, é agridoce porque me dá a sensação de que a Ferrari pode estar na luta pelo campeonato no próximo ano e eu não estarei lá para usá-la".

"Sinto que fui uma grande parte desta equipe nos últimos quatro anos, tentando prepará-la para lutar pelo campeonato no próximo ano. E o fato de eu estar dirigindo bem, sendo rápido com o carro e sair daqui a cinco corridas definitivamente me deixa um pouco... não sei como dizer isso, mas não com um sentimento muito bom".

"Mas é o que é. Vou tentar vencer mais corridas, ficar no pódio o máximo que puder durante essas cinco corridas e aproveitar isso. Depois, pensaremos no próximo ano".

A Ferrari ainda pode conquistar o título de construtores este ano, reduzindo a diferença em relação à McLaren para 48 pontos e seguindo apenas oito pontos atrás da Red Bull.

Sainz sentiu que a fraqueza da Ferrari em curvas de alta velocidade em comparação com a McLaren, que ainda é o carro dominante em curvas rápidas, vai prejudicar a Ferrari no Catar, mas ele espera que outros circuitos sejam mais fortes para a Scuderia.

"Ainda estamos deficientes nas curvas de alta velocidade, especialmente no modo de classificação, o que me faz sentir que o Catar ainda será uma corrida difícil para nós", explicou o piloto de 30 anos.

"Mas em todos os outros circuitos, espero que estejamos no meio, o que significa que você tem a chance de vencer em quase todas as pistas, exceto no Catar, que eu acho que não é uma pista para a Ferrari".

Max FAVORECIDO? Norris JÁ ERA? Ferrari MIRANDO TÍTULO e a F1 pós-EUA, com ANDRÉ NEGRÃO | WEC e Stock

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!