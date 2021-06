A Fórmula 1 volta às pistas no próximo fim de semana para o GP da Estíria, realizado no circuito austríaco de Spielberg. A etapa promete mais uma batalha acirrada entre Max Verstappen x Lewis Hamilton e Red Bull x Mercedes pelas primeiras colocações e um movimentado pelotão do meio.

O heptacampeão pode conquistar a primeira das duas vitórias que faltam para o 100º triunfo na categoria. Ele não sobe ao lugar mais alto do pódio desde a corrida da Espanha, há mais de dois meses. No entanto, enfrentará o líder Verstappen, embalado por um hat trick em Paul Ricard, quando o piloto conquista pole, vitória e volta mais rápida.

E a "guerra" segue forte também nos bastidores. Recentemente, Toto Wolff sugeriu que a rival teria introduzido nova unidade de potência no GP da França e Chrstian Horner respondeu. O chefe da Red Bull também brincou que eles darão alguns cabelos brancos aos adversários alemães esse ano.

Logo abaixo das duas protagonistas, McLaren e Ferrari também prometem mais uma disputa relembrando os bons tempos da rivalidade, ainda que seja pelo terceiro lugar no mundial de construtores. Após um GP da França desastroso por problemas com os pneus, a escuderia italiana espera recuperar o bom desempenho em um circuito menos abrasivo.

Como de costume, a Áustria promete muitas emoções desde que o primeiro carro for à pista, confira o que esperar com o Motorsport.com:

Mais um hat trick para Verstappen?

Após garantir a pole, vitória e volta mais rápida de uma mesma prova pela primeira vez em sua carreira, o holandês chega embalado com a liderança do campeonato. A Red Bull disse que se vencesse a Mercedes na França, venceria em qualquer lugar. Será que eles mantêm o ritmo?

E quanto a Bottas?

Valtteri Bottas, mais uma vez, começou bem a temporada, com três pódios em quatro etapas e a pole em Portugal. No entanto, não foi bem nas últimas duas provas e discutiu com a equipe no rádio no GP da França ao deixar claro que deveriam ter feito a segunda parada nos boxes. Com os rumores de George Russell na Mercedes ficando mais fortes, o finlandês passa a "apostar tudo" nas próximas corridas.

Pérez com tudo

Para quem achava que segundo piloto da Red Bull não tinha futuro, Sergio Pérez provou o contrário. O mexicano, após um começo de adaptação ao difícil carro da equipe, vem de duas ótimas atuações: vitória no Azerbaijão e pódio na França, arrancando elogios até de Helmut Marko. Com excelente administração de pneus, não se deve descartar o 'Checo' dos favoritos à vitória.

Redenção da Ferrari

A temporada passada foi desastrosa para a escuderia de Maranello, mas 2021 começou muito melhor, com duas poles de Charles Leclerc e pódio de Carlos Sainz em Mônaco. No entanto, o GP da França foi um 'pesadelo' para a equipe, por conta do desgaste de pneus. A equipe busca recuperar os pontos perdidos na Áustria e o ex-piloto da equipe, Rubens Barrichello, disse que o circuito é mais favorável.

Norris on fire

"Intrometido" na disputa pelo top 4, Lando Norris aparece entre Pérez e Bottas no mundial de pilotos. O britânico é o "melhor do resto" até agora, com boa vantagem sobre Sainz, e só terminou uma corrida fora dos cinco primeiros colocados, na Espanha. Definitivamente, o "rei dos memes" deixou de ser uma atração apenas por seu carisma, mas também pelo grande talento.

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 06h30 Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Treino Classificatório Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 10h Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sexta-feira 11h30 Corrida Sábado 11h30 SporTV

Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

