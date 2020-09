Sebastian Vettel disse que esteve "perto" de se aposentar da Fórmula 1, antes de ser conquistado pelo potencial que vê da Aston Martin.

Falando antes do GP da Toscana no dia em que anunciou que mudaria para a equipe que atualmente é chamada de Racing Point, o alemão admitiu que não foi uma decisão "fácil".

E ele confessou que pesou os prós e os contras de abandonar a F1 em vez de continuar. Ao ser perguntado se esteve perto da aposentadoria da categoria, Vettel disse: “Perto!”

"Eu não sei, existe uma medida de quão perto você pode chegar", acrescentou. 'Foi perto em termos de ter muitos pensamentos e decidir no final das contas que eu tinha que me colocar em primeiro lugar, o que era melhor para mim.”

"Passei as últimas semanas e meses pensando muito sobre meu futuro, qual é a melhor coisa a fazer. Me pareceu que era a coisa certa a fazer”

"O que decidi agora, acredito que é o melhor para mim e estou ansioso para provar isso."

Vettel admitiu que o atual momento da Racing Point pesou na decisão e vê grande potencial de vitórias.

“Está cada vez mais claro que as atuações da equipe neste ano têm sido cada vez mais encorajadoras.”

"Ainda mais, porém, é o fato de que onde os regulamentos estão indo para um campo de jogo cada vez mais nivelado, haverá muitos primeiros.”

“Será a primeira vez que a equipe poderá ter provavelmente o mesmo dinheiro que outras e mostrar do que é capaz.”

"Qualquer coisa que eu puder fazer para ajudar estou muito animado e ansioso por isso. As coisas estão chegando na hora certa."

